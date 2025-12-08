Зеленський озвучив кандидатури на посаду очільника Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розглядає на кандидатуру очільника Офісу президента – міністри Денис Шмигаль, Михайло Федоров, очільник ГУР Кирило Буданов.



«Я провів консультації..В мене є варіанти – міністр Шмигаль або міністр Федоров, але тут є виклик – бо Рада має їх знімати перед тим, як призначати... Офіс президента важливий, але є й інші інституції. Хто може бути замість Федорова - не знаю...може, Михайло знайде альтернативу собі. З Міноборони складніше, бо весь бюджет так, відповідальність там, армія там. Сьогодні - це пріоритет номер один», – розповів він журналістам.



За його словами, також серед кандидатур є заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та заступник керівника ОПУ Павло Паліса.

«Буданов керує розвідкою, важливий напрямок. Може бути керівником Офісу як і кожна з цих кандидатур...Треба розуміти, хто буде замість нього в ГУР», – додав Зеленський.

Раніше 4 грудня народний депутат від «Слуги Народу» Богдан Кицак в ефірі Радіо Свобода заявив, що, за його інформацією, найбільш вірогідним кандидатом на посаду керівника Офісу президента є міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

28 листопада стало відомо про проведення обшуку у голови Офісу президента. Андрій Єрмак прокоментував обшуки, заявивши, що «жодних перешкод у слідчих немає». Про те, в якій справі відбувалися обшуки, і який статус має голова Офісу президента, офіційно не інформували. За даними ЗМІ, Єрмак не перебуває у статусі підозрюваного.

Згодом того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Голова держави подякував Єрмаку за представлення української позиції на переговорах, але висловив бажання, «щоб не було чуток і спекуляцій».