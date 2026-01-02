Доступність посилання

Зеленський доручив підготувати законопроєкт про оновлення ДБР

Зеленський очікує, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Про це він повідомив у телеграмі.

Зеленський очікує, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту.

У Львові 10 і 11 грудня 2025 року відбулось неформальне засідання Ради Євросоюзу з загальних питань, у ході якого обговорили подальші кроки щодо вступу України до Євросоюзу.

За підсумками цієї зустрічі була оприлюднена спільна заява України та ЄС, у якій, серед іншого, зазначається, що реалізація антикорупційної політики та політики верховенства права має здійснюватися в рамках процесу вступу до ЄС, зокрема шляхом імплементації дорожньої карти щодо верховенства права. Також була згадка про те, що Україна протягом наступного року має реформувати Державне бюро розслідувань (ДБР).

