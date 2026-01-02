Зеленський доручив підготувати законопроєкт про оновлення ДБР

Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Про це він повідомив у телеграмі.



Зеленський очікує, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту.

У Львові 10 і 11 грудня 2025 року відбулось неформальне засідання Ради Євросоюзу з загальних питань, у ході якого обговорили подальші кроки щодо вступу України до Євросоюзу.

За підсумками цієї зустрічі була оприлюднена спільна заява України та ЄС, у якій, серед іншого, зазначається, що реалізація антикорупційної політики та політики верховенства права має здійснюватися в рамках процесу вступу до ЄС, зокрема шляхом імплементації дорожньої карти щодо верховенства права. Також була згадка про те, що Україна протягом наступного року має реформувати Державне бюро розслідувань (ДБР).