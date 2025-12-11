У Львові триває неформальне засідання Ради ЄС: участь беруть представники 27 країн

У Львові 10 і 11 грудня триває неформальне засідання Ради Європейського Союзу з загальних питань, передає кореспондентка Радіо Свобода.

У ньому беруть участь 30 високопосадовців з 27 країни Європи. Зокрема, європейська комісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос, міністерка з європейських справ Данії Марі Б’єрре та віцепрем’єр-міністр з питань євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Окрім спілкування і обміну думками делегація відвідала Поле почесних поховань у Львові та оперний театр.

Прапор ЄС підняла Яна Степаненко – дівчинка, яка втратила обидві ноги внаслідок російського обстрілу вокзалу у Краматорську 8 квітня 2022 року. Її мама втратила ногу.

Віцепрем’єр-міністр з питань євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка зазначив, що питання інтеграції з ЄС є одним з ключових у цих переговорах та майбутніх переговорах щодо можливих гарантій миру та безпеки для України.

Учасники зустрічі говорили про подальші кроки щодо вступу України до Євросоюзу. За їхніми словами, Україна виконала свою частину роботи: усі переговорні матеріали, по кожному кластеру і кожній сфері, уже наступного тижня будуть передані Раді ЄС. Європейські партнери підтвердили, що ЄС технічно готовий рухатись далі, щойно буде політичне рішення.





«Тому сьогоднішні дискусії надзвичайно важливі. Одна з ключових тем – підбити підсумки року в переговорах щодо розширення. Ми завершили роботу над усіма позиціями. Наступного тижня всі кластери, переговорні позиції щодо всіх кластерів будуть у Раді. А зараз, у зв’язку з тим, що держави-члени формують позицію щодо кластерів, ми обговоримо, скільки ми можемо дати. А потім ми продовжимо обговорювати процес Європейського Союзу. Отже, сьогодні основна ідея – завершити цей рік», – каже Качка.

На заході також обговорили і перешкоди – зокрема, позицію Угорщини, яка ускладнює процес. Партнери запевнили, що добре розуміють ціну затримок і працюють над спільним рішенням.

Данська урядовиця Бʼєрре назвала зустріч у Льові плідною й запевнила, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну.





«Не щодня Міністр європейських справ зустрічається в Україні на неофіційній зустрічі. Насправді, я вважаю, що це вперше. Це також є дуже, дуже сильним сигналом того, що ми тут, щоб підтримувати Україну на повну.Я також дуже пишаюся тим, що наша остання неформальна зустріч міністрів під час головування Данії відбулася тут, в Україні. Це також є сильним сигналом. Ми продовжуємо нашу непохитну підтримку України. Для багатьох з нас розчаруванням є те, що ми не змогли офіційно відкрити Кластер 1», – сказала вона.

Водночас, за словами Б’єрре, вона пишається тим, що ЄС вдалося застосувати «більш технічний підхід, перенісши всю технічну роботу на ранній етап».

Єврокомісія анонсувала участь єврокомісарки Марти Кос у Раді із загальних питань у Львові напередодні.



