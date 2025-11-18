Вступ до ЄС Чорногорії чи Молдови не буде проблемою – єврокомісарка з розширення

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила 18 листопада, що інтеграція до Євросоюзу Чорногорії, Албанії чи Молдови, не буде великою проблемою з огляду на чисельність населення цих країн.

«Ви знаєте, яка маленька Чорногорія?! Вона втричі менша за Відень, Тулузу та Штутгарт», – наголосила Кос на Форумі розширення ЄС, що відбувся 18 листопада в Брюсселі.

«Звичайно, немає абсолютної потреби проводити реформи (всередині ЄС), щоб вітати ці країни (в об’єднанні)», – сказала єврокомісарка, яка сама походить із одного з найменших членів ЄС, Словенії.

Кос, однак, наполягає, що підготовку до розширення потрібно проводити дуже серйозно, як усередині ЄС, так і особливо в країнах-кандидатах. Чорногорія, яка вважається найближчою до вступу до ЄС, має 625 тисяч жителів.

Албанія, яка також має прогрес у переговорах, має близько 2,7 мільйона жителів, а населення Республіки Молдова складає трохи менше як три мільйони людей. У своїх коментарях на форумі Марта Кос зазначила, що разом ці три кандидати мають близько 6,6 мільйона громадян.

Населення ЄС становить 450 мільйонів. Найбільшою країною-кандидатом, яка має шанс на вступ, є Україна, з населенням приблизно 32 мільйони.

Марта Кос зробила ці заяви в присутності прем'єр-міністрів двох країн, які вона назвала малими та легко інтегрованими, а саме Республіки Молдова та Чорногорії.



