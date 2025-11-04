У Єврокомісії розповіли, як планують обійти угорське вето на шляху України до ЄС

Європейська комісія хоче відкривати переговорні кластери про вступ в ЄС з Україною та Молдовою попри угорське вето. Як пояснила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, технічну роботу над кластерами можна було б виконувати ще до ухвалення політичного рішення за участю всіх країн-членів ЄС, якщо з цим погодиться Рада ЄС, повідомляє кореспонденка Радіо Свобода в Брюсселі.

«Якщо ми справді хочемо досягати результатів, треба задуматися – чи справді потрібно, щоб для кожного зі 150 кроків у процесі вступу була потрібна одностайність? Ми повинні зберегти принцип одностайності для надання статусу (кандидата) і для завершення процесу – за це я завжди боротимусь. Але хіба для того, щоб надіслати листа, теж потрібна одностайність?» – сказала Кос під час презентації прогресу України та Молдови (й інших країн-кандидатів) у реформах ня шляху до вступу в ЄС.

За її словами, Європейська комісія звернеться до Ради ЄС, щоб та надала мандат продовжити перемовини про вступ з Україною та Молдовою на технічному експертному рівні.

«Одним із можливих рішень, яке зараз дозволило б відкрити перший кластер або всі кластери для України та Молдови, могло б стати надання Єврокомісії мандату від Ради ЄС, щоб ми могли продовжити роботу на робочому рівні», – сказала Кос і додала, що «не потрібний Орбан, щоб проводити необхідні реформи».

За словами чиновника Єврокомісії, всі необхідні документи для реалізації такого плану мають бути подані до Ради ЄС цього місяця, щоб до кінця року можна було відкрити кластери для України та Молдови.

«Зараз це амбітна мета, але Рада ЄС розглядає всі ці питання як для Молдови, так і для України. Тож, у принципі, це можливо. Очевидно, що це вимагає реальних дій з боку Ради ЄС, і щоб Рада зібралася, якщо можна так сказати, і зібралася з силами, щоб фактично прийняти ці рішення», – повідомив чиновник Єврокомісії, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ.

У процесі вступу до ЄС країни-кандидати проходять переговори за 35 розділами законодавства ЄС, об’єднаними у 6 тематичних кластерів. Вони охоплюють ключові сфери – від верховенства права та державного управління до внутрішнього ринку, енергетики, сільського господарства та зовнішніх відносин.

Для відкриття та закриття кожного з них потрібна одностайна згода всіх країн-членів ЄС. Угорщина не погоджується відкривати кластери для України. Її прем’єр Віктор Орбан наполягає, що вступ України до ЄС принесе війну в Європу і загалом невигідний Євросоюзу.

Відкриття кожного кластера означає початок переговорів щодо групи реформ, необхідних для наближення законодавства до стандартів ЄС. Через блокування Угорщиною України заблокованою залишається також і Молдова, яка просувається «в одному пакеті» з Україною до членства в ЄС і за результатами звіту Єврокомісії за 2025 рік продемонструвала найбільший прогрес у реформах.