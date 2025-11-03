Україна отримала позитивну оцінку на шляху до членства в ЄС – звіт Єврокомісії

Україна разом із Молдовою, Албанією та Чорногорією отримала позитивну оцінку прогресу на шляху до членства в Європейському Союзі. Про це, як повідомляє редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк, ідеться в щорічному звіті Європейської комісії про розширення ЄС, який має бути опублікований 4 листопада.

У звіті відстежується політичний розвиток у 10 країнах, які прагнуть приєднатися до блоку – Албанії, Боснії та Герцеговині, Грузії, Косові, Молдові, Чорногорії, Північній Македонії, Сербії, Туреччині та Україні.

У документі зазначається, що процес розширення «зараз рухається швидше, ніж за останні 15 років». Також додається, що існує «реалістична можливість» того, що нові країни приєднаються до клубу до кінця цього мандату Єврокомісії, який триває до 2029 року. Останньою країною, яка приєдналася до ЄС, була Хорватія у 2013 році.

Прямої вказівки на те, які саме країни найближче до вступу, документ не містить. Але в тексті вказано, що Чорногорія прагне завершити переговори про вступ до ЄС вже у 2026 році, а Албанія – через рік. Чорногорія розпочала переговори з усіх 33 глав, які кандидати на вступ до ЄС повинні виконати перед вступом до блоку, і закрила сім із них. Албанія відкрила 28 глав трохи більше ніж за рік, хоча ще не закрила жодного.

У звіті зазначається, що Албанія, Чорногорія, Молдова та Україна досягли прогресу у фундаментальних питаннях верховенства права, і в цих країнах накопичується досвід у боротьбі з корупцією.

Однак Україну попереджають про небезпеку нової спроби втрутитися в роботу антикорупційних органів НАБУ та САП, що вже фіксувалося влітку 2025 року, перш ніж влада відступила на тлі протестів усередині країні та в Брюсселі. У документі зазначається, що «слід уникати будь-яких дій, які послаблюють або скасовують рішучі антикорупційні реформи».

Хоча Європейська комісія відповідає за оцінку реформ у країнах-кандидатах, саме 27 держав-членів ЄС одностайно вирішують питання про відкриття та завершення переговорів, що ускладнює будь-які прогнози щодо членства.

Це особливо стосується України та Молдови, які отримали зелене світло для офіційного початку переговорів про вступ у грудні 2023 року, але ще не відкрили їх, оскільки Угорщина все ще блокує рух Україну через те, що Будапешт вважає порушенням прав угорськомовної меншини.

Найгірші оцінки має Грузія, яка, як і Молдова та Україна, подала заявку на членство у 2022 році та отримала статус кандидата через рік.

У тексті зазначається, що «Грузія зазнала серйозного демократичного відступу, зі швидким руйнуванням верховенства права та серйозним обмеженням основних прав». За оцінкою Єврокомісії, інституції, призначені для підтримки верховенства права в Грузії, були використані для партійних цілей».

Це перший звіт про стан справ у країнах-кандидатах на вступ до ЄС, опублікований новою Європейською комісією, яка розпочала свою роботу наприкінці 2024 року.