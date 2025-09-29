Київ і Євросоюз привітали результати виборів у Молдові

Президент Володимир Зеленський 29 вересня провів розмову з президенткою Молдови Маєю Санду. За його словами, він привітав Санду з перемогою на парламентських виборах, де більшість голосів здобула її партія PAS.

«Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі – виграє. Російська підривна діяльність, постійні дезінформації – нічого із цього не спрацювало. Важливо, що Молдова була ефективною в захисті від загроз разом з усіма, хто допомагав», – заявив він.

Зеленський додав, що Київ підтримує Молдову і готовий співпрацювати з нею й надалі:

«Спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб в усіх сферах у наших народів була хороша перспектива – безпекова, економічна, а отже, і соціальна».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав результати виборів «великим днем» для Молдови і Європи і повідомив, що привітав голову молдовського МЗС Міхая Попшоя.

«Україна та Молдова й надалі спільно просуватимуться шляхом до повноправного членства в Європейському Союзі», – заявив дипломат.

Раніше результати виборів також привітала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Молдово, ви знову це зробили. Жодні спроби посіяти розбрат не можуть похитнути вашу рішучість. Ви зробили свій вибір очевидним: Європа. Демократія. Свобода», – написала вона на своїй сторінці в X.

Посадовиця ЄС додала, що двері блоку залишаються відкритими і Брюссель підтримуватиме Кишинів «на кожному кроці шляху».

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас вказала на те, що проєвропейська партія перемогла у Молдові «попри масштабні зусилля Росії з поширення дезінформації й купівлі голосів».

За підрахунками Центральної виборчої комісії, проєвропейська «Партія дії і солідарності» Санду (PAS) здобула близько половини голосів на парламентських виборах 28 вересня. На другому місці – дружній до Росії «Патріотичний блок».

Понад 1,5 мільйона молдаван проголосували на виборах на тлі поширених повідомлень про втручання Росії в передвиборчу кампанію. Кремль заперечував ці звинувачення.

Ці вибори розглядаються як ключовий момент для майбутнього Молдови, яка є країною-кандидаткою на вступ до ЄС. Владна проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS), яку очолює президентка Мая Санду, утримує парламентську більшість із 2021 року.







