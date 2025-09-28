Вибори в Молдові: прем’єр повідомив про кібератаки на ЦВК, не працюють сайти

28 вересня у Молдові перестали працювати близько 4 тисяч сайтів після того, як Служба інформаційних технологій та кібербезпеки (STISC) заблокувала платформу host.md через масштабну кібератаку, повідомив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан.

За його словами, атаки були спрямовані на інфраструктуру, пов’язану з виборами.

«Вчора і сьогодні інфраструктура, пов’язана з виборчим процесом, зазнала кількох спроб кібератак. Йдеться, зокрема, про сайт CEC.md, а також про низку виборчих дільниць за кордоном. Усі атаки ми виявили й нейтралізували у режимі реального часу, без шкоди для виборчого процесу», — зазначив Речан.

Чиновник каже, що уряд був змушений схвалити нові заходи для захисту систем. Зокрема, через блокування host.md тимчасово припинили роботу близько 4 тисяч сайтів.

«Атаки відбуваються одночасно, їхня мета – перевантажити мережу STISC, яка обслуговує ЦВК та інші виборчі системи», – підкреслив прем’єр.

Урядовий Telegram-канал Prima Sursă уточнив, що кібератаки були спрямовані на сайт CEC.md, державні хмарні сервіси, автоматизовані системи та деякі закордонні виборчі дільниці. Серед інцидентів — DDoS-атаки, зокрема одна з них була запущена одночасно з кількох країн і згенерувала понад 16 мільйонів сесій, що імітували звичайний трафік та обходили систему захисту. Також були спроби впровадження шкідливого коду в бази даних і зараження виборчих станцій вірусами/

28 вересня у Молдові відбуваються парламентські вибори. У перегонах беруть участь 23 конкуренти: 15 партій, 4 виборчі блоки та 4 незалежні кандидати. Вибори визнають такими, що відбулися, якщо у них проголосує щонайменше 30% виборців. Прохідний бар’єр становить 5% для партій, 7% – для блоків та 2% – для незалежних кандидатів.

У країні відкрито 1973 виборчі дільниці, з них 12 – для жителів Придністровського регіону.

Парламентські вибори, що відбуваються 28 вересня, розглядаються як ключовий момент для майбутнього Молдови, яка є країною-кандидаткою на вступ до ЄС. Владна проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS), яку очолює президентка Мая Санду, утримує парламентську більшість із 2021 року. Однак опитування показують, що PAS може втратити цю більшість, оскільки опозиційні партії намагаються залучити виборців, стурбованих зростанням цін, бідністю та сповільненням економіки. Необхідність формування коаліційного уряду може ускладнити зусилля PAS щодо вступу Молдови до ЄС до 2030 року, зазначають аналітики.

Президентка Республіки Молдова Мая Санду напередодні виборів звернулася до виборців із закликом підтримати проєвропейські сили, наголосивши, що Росія вкладає великі кошти для того, щоб привести до влади своїх ставлеників. Як заявила Санду, Москва витрачає «сотні мільйонів доларів», намагаючись купити голоси молдовських громадян. Вона також зазначила, що в разі перемоги проросійських сил Молдова виявиться відірваною від Європи та може стати плацдармом для російських операцій на Одещині.

Росія заявляє, що не втручається у внутрішню політику інших країн.