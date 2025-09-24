Доступність посилання

Москва висловила Молдові протест через недопуск спостерігачів на вибори 28 вересня

Будівля міністерства закордонних справ Росії, фото ілюстративне
Міністерство закордонних справ Росії 24 вересня викликало посла Республіки Молдова, щоб висловити йому «рішучий протест» через відмову Кишинева «акредитувати російських представників як короткострокових спостерігачів у складі моніторингової місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, а також членів Громадської палати Російської Федерації як міжнародних спостерігачів на виборах до парламенту Молдови 28 вересня».

Москва називає рішення Молдови «брутальним порушенням міжнародних зобов’язань», «несумісним з демократичними цінностями, про прихильність до яких заявляє молдовське керівництво», а також «черговим проявом антиросійського курсу».

Раніше цього тижня молдовська поліція та прокуратура затримали 74 особи у справі про підготовку масових заворушень, заявивши, що багато з них, які були віком від 19 до 45 років, їздили до Сербії, щоб пройти навчання у російських інструкторів.

Сербська влада поки що не відповіла на прохання Радіо Свобода прокоментувати результати молдовського розслідування.

За повідомленнями, молдовани їздили до Сербії влітку, навчаючись у спеціальному таборі тому, як проривати поліцейські кордони, чинити опір правоохоронним органам, використовувати гумові кийки, наручники та навіть вогнепальну зброю в деяких випадках. Деякі з цих людей мали їхати до балканської країни в паломництва до православних храмів, але, коли вони туди приїхали, їх зацікавили сумою 400 доларів за час навчання.

Експерт із громадської політики та безпеки спільноти WatchDog Андрей Курерару заявив у коментарі Радіо Свобода, що висновки влади також опосередковано підтверджені заявою, опублікованою наступного дня Службою зовнішньої розвідки Росії (СЗР) про те, що після виборів у Молдові можливі протести.


