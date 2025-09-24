У ЄС аналізують, як росіяни в Сербії могли навчати громадян Молдови тактики дестабілізації – Кос

Європейська комісія знає про спроби Росії вплинути на вибори в Молдові 28 вересня і аналізує, «як було можливо» для десятків молдован пройти навчання тактики дестабілізації в Сербії, заявила Радіо Свобода єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

В інтерв’ю балканській службі Радіо Свобода під час візиту до Сараєва 23 вересня європейська чиновниця високо оцінила зусилля молдовської влади щодо протидії російським операціям впливу напередодні парламентських виборів.

Раніше цього тижня молдовська поліція та прокуратура затримали 74 особи у справі про підготовку масових заворушень, заявивши, що багато з них, які були віком від 19 до 45 років, їздили до Сербії, щоб пройти навчання у російських інструкторів.

«Ми знаємо про це і в цьому конкретному випадку зараз дійсно аналізуємо – хто, коли і як це було можливо», – сказав Кос в інтерв’ю, відповідаючи на запитання про заяви молдовської влади.

Сербська влада поки що не відповіла на прохання Радіо Свобода прокоментувати результати молдовського розслідування.

За повідомленнями, молдовани їздили до Сербії влітку, навчаючись у спеціальному таборі тому, як проривати поліцейські кордони, чинити опір правоохоронним органам, використовувати гумові кийки, наручники та навіть вогнепальну зброю в деяких випадках. Деякі з цих людей мали їхати до балканської країни в паломництва до православних храмів, але, коли вони туди приїхали, їх зацікавили сумою 400 доларів за час навчання.

Голова поліції Молдови Віорел Чернеуцеану, директор Служби інформації та безпеки Александру Мустяце та виконувач обов’язків голови Прокуратури з питань боротьби з організованою злочинністю та особливими випадками Віктор Фуртуне заявили, що багато хто із затриманих 22 вересня співпрацює зі слідством. Їх мали відпустити, але прокурори проситимуть видати ордери на арешт 12 осіб.

Експерт із громадської політики та безпеки спільноти WatchDog Андрей Курерару заявив у коментарі Радіо Свобода, що висновки влади також опосередковано підтверджені заявою, опублікованою наступного дня Службою зовнішньої розвідки Росії (СЗР) про те, що після виборів у Молдові можливі протести.