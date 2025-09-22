У Молдові поліція провела сотні обшуків через підозру, що РФ готує заворушення під час виборів

У Молдові, де до парламентських виборів залишився менш як тиждень, поліція зранку 22 вересня провела рейди у понад 100 населених пунктах, повідомляє молдовська служба Радіо Свобода. У кримінальній справі про підготовку за підтримки Росії заворушень і дестабілізації відбулося більш як 250 обшуків.

Один з лідерів опозиційного блоку «Патріотичний», голова Партії соціалістів Республіки Молдова (ПСРМ) Ігор Додон, заявив, що поліція провела рейди в територіальних організаціях його політичної сили в містах Дрокія та Ришкани.

Додон класифікує ці дії як «залякування» та підготовку нинішньої влади «до скасування виборів» у разі програшу виборів 28 вересня. Партія «Дія та солідарність» (PAS) поки що не відповіла на ці звинувачення.

У пресрелізі поліція уточнює, що до ймовірних дестабілізаційних дій також були причетні кримінальні елементи.

Також 22 вересня співробітники Національного антикорупційного центру та прокурори з Кишинева провели обшуки в столиці та місті Орхей у справі про незаконне фінансування партій та підкуп виборців. У результаті дій одну особу затримали за підозрою в причетності до вчинення злочину незаконного фінансування партій.

Упродовж вересня це вже не перша серія обшуків в аналогічних справах. 8 вересня на півночі Молодви відбулося 60 обшуків, були затримані 15 осіб, вилучено близько 3 мільйонів леїв (це майже 29 мільйонів гривень) у справі про незаконне фінансування політичних партій, підкуп виборців і відмивання грошей.

16 вересня прокурори та співробітники антикорупційних органів під час обшуків у Кишиневі вилучили понад 20 мільйонів леїв (це більш як 190 мільйонів гривень) у справі про незаконне фінансування партій «за обтяжливих обставин». Слідство спрямоване проти осіб, пов’язаних із політичними партіями, імен правоохоронці не розголошують.