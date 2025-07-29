Молдова: Додон і союзники подали до ЦВК документи для реєстрації «Патріотичного блоку»

У Молдові 29 липня три проросійські опозиційні партії – «Соціалісти», «Серце Молдови» та «Майбутнє Молдови» – подали до Центральної виборчої комісії (ЦВК) документи для реєстрації виборчого блоку на парламентських виборах 28 вересня. Невдовзі до них мають приєднатися комуністи, повідомляє молдовська служба Радіо Свобода.

ЦВК має п’ять днів для ухвалення рішення. До ЦВК з’явилися лідери трьох партій – колишній президент країни Ігор Додон, колишня башкан Гагаузії Ірина Влах і колишній прем’єр-міністр Васілє Тарлєв.

Додон заявив, що об’єднання матиме назву «Патріотичний виборчий блок соціалістів, серце і майбутнє Молдови». Експрезидент Молдови висловив сподівання, що до блоку приєднаються й інші партії, але не назвав, які саме. Відповідаючи на запитання, чи був сформований лівоцентристський альянс після візитів до Москви трьох лідерів, Додон відповів, що «основи були закладені в Кишиневі, а не в Москві».

Поки що на виборах зареєстрували лише одного учасника – владну партію «Дія та солідарність» (PAS), список якої налічує 101 кандидата. Партія буде мати перший номер у виборчих бюлетенях.

Період висування та реєстрації кандидатів розпочався 20 липня і завершиться 19 серпня. Виборча кампанія стартує 29 серпня.