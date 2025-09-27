У Молдові ЦВК зняла з виборів партію Moldova Mare через підозри в незаконному фінансуванні

Виборча комісія Молдови усунула проросійську партію Moldova Mare («Велика Молдова») від участі в парламентських виборах 28 вересня через підозри в незаконному фінансуванні. Це вже друга проросійська партія, відсторонена напередодні виборів. Центральна виборча комісія заявила, що Moldova Mare використала незаконні джерела фінансування та іноземні кошти, про що повідомили поліція, служби безпеки та розвідка.

Виборча комісія встановила, що партія використовувала невраховані фінансові ресурси і, можливо, роздавала виборцям гроші, щоб вплинути на результат голосування. Влада також підозрює, що партія діяла як наступниця раніше забороненої партії «Шор», заснованої проросійським бізнесменом-утікачем Іланом Шором, який живе в Москві.

Лідерка партії Moldova Mare, колишня прокурорка Вікторія Фуртуне назвала рішення ЦВК Молдови упередженим і заявила про намір його оскаржити, повідомляє агентство Moldpress. Фуртуне включена до списку санкцій ЄС за підтримку, яку її партії надає Ілан Шор.

Іншу проросійську партію, «Серце Молдови», що входить до складу «Патріотичного блоку» на чолі з експрезидентом, соціалістом Ігорем Додоном, було відсторонено від участі у виборах раніше цього тижня.

Парламентські вибори, що відбудуться 28 вересня, розглядаються як ключовий момент для майбутнього Молдови, яка є країною-кандидаткою на вступ до ЄС. Владна проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS), яку очолює президентка Мая Санду, утримує парламентську більшість із 2021 року. Однак опитування показують, що PAS може втратити цю більшість, оскільки опозиційні партії намагаються залучити виборців, стурбованих зростанням цін, бідністю та сповільненням економіки. Необхідність формування коаліційного уряду може ускладнити зусилля PAS щодо вступу Молдови до ЄС до 2030 року, зазначають аналітики.

Президентка Республіки Молдова Мая Санду напередодні виборів звернулася до виборців із закликом підтримати проєвропейські сили, наголосивши, що Росія вкладає великі кошти для того, щоб привести до влади своїх ставлеників. Як заявила Санду, Москва витрачає «сотні мільйонів доларів», намагаючись купити голоси молдовських громадян. Вона також зазначила, що в разі перемоги проросійських сил Молдова виявиться відірваною від Європи та може стати плацдармом для російських операцій на Одещині.

Росія заявляє, що не втручається у внутрішню політику інших країн.