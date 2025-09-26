Сербія затримала двох осіб за те, що вони навчали групу громадян Молдови «бойовим прийомам»

Сербська поліція 26 вересня затримала двох осіб, яких звинувачують в організації «навчання бойової техніки» для десятків протестувальників напередодні парламентських виборів у Молдові, які відбудуться 28 вересня.

Цих двох чоловіків, ідентифікованих лише за ініціалами та роком народження, звинувачують в організації та фінансуванні навчань із опору поліції поблизу міста Лозниця на заході Сербії.

«Навчання нібито відбулися в період з 16 липня до 12 вересня для 150 – 170 громадян Молдови та Румунії», – йдеться в заяві сербської поліції.

Влада Молдови 22 вересня затримала 74 особи у зв’язку з їхньою участю в навчальній програмі для протестувальників у Сербії. За даними слідчих, Росія мала намір навчити молодих молдован у Сербії тактиці, яка буде використовуватися проти поліції під час протестів після виборів.

Проєвропейська влада в Кишиневі неодноразово попереджала про російське втручання напередодні виборів. Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію в тому, що вона заплатила «сотням людей» за дестабілізацію країни напередодні голосування 28 вересня, повідомляє AFP.

Сербія, яка є кандидаткою на вступ до ЄС, підтримує тісні зв’язки з Кремлем і відмовилася запроваджувати санкції проти Росії через війну проти України.

Сербська поліція повідомила, що під час обшуку у квартирі підозрюваних вилучили ноутбуки, мобільні телефони та пристрій для відстеження радіочастот, також в одного з підозрюваних знайшли пістолет.

За інформацією цитованого джерела, двох підозрюваних можуть звинуватити в організації участі у війні чи збройному конфлікті на території іноземної держави, що заборонено сербським законодавством.



