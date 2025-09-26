ЦВК зняв із виборів партію «Серце Молдови» – частину блоку Додона

У Молдові Центральна виборча комісія (ЦВК) виключила партію «Серце Молдови» з виборчих перегонів після того, як Центральний апеляційний суд ухвалив рішення про обмеження діяльності партії на 12 місяців. Рішення ЦВК також виключає партію з «Патріотичного блоку», очолюваного експрезидентом, лідером Партії соціалістів Республіки Молдова Ігорем Додоном.

Рішення про виключення з виборчих перегонів партії «Серце Молдови», яку очолює колишня башкан Гагаузії Ірина Влах, ухвалене шістьма голосами «за» і трьома «проти» на засіданні ЦВК 26 вересня.

Партія «Серце Молдови» засудила «жорстоке рішення» виключити її з виборчих перегонів, яке, за її словами, було «останнім актом політичного шоу», щоб «змусити її замовкнути».

Заступник голови ЦВК Павел Постіце заявив, що після виключення кандидатів від партії «Серце Молдови» виборчий блок «Патріотичний» має переглянути та доповнити список кандидатів, щоб відповідати критерію, пов’язаному з гендерним балансом.

Під час засідання ЦВК члени та симпатики виборчого блоку «Патріотичний» виступили з протестом, звинувативши владу у спробах усунути з виборчих перегонів «незручних опонентів». Представники партії також зазначили, що така ситуація продемонструє обмеження політичних прав та намір знизити конкуренцію у виборчій кампанії.

«Патріотичний» виборчий блок складався з Партії соціалістів, партії Ірини Влах, партії «Майбутнє Молдови», очолюваної колишнім прем’єр-міністром Василе Тарлєвим, і Партії комуністів колишнього президента Володимира Вороніна.

Діяльність партії «Серце Молдови» була обмежена після того, як 25 вересня Центральний апеляційний суд на вимогу міністерства юстиції ухвалив рішення про цей захід.

Міністерство, про що було повідомлено ЦВК, звернулося з проханням про це рішення після того, як виборчий орган встановив, що партія отримувала вигоду від незаконного фінансування виборчої кампанії на парламентських виборах 28 вересня. Ірина Влах відкинула звинувачення і засудила «явно політичне» рішення.