У РФ голова ЦВК запропонувала вийти з БДІПЛ ОБСЄ, Путін обіцяв подумати

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з головою Центральної виборчої комісії РФ Еллою Памфіловою ввечері 25 вересня пообіцяв «порадитися» з МЗС і депутатами щодо можливого припинення участі Росії у роботі Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ.

Питання підняла Памфілова, розкритикувавши роботу цієї організації. Стенограма початку зустрічі, яка, як наголошується, відбулася «пізно ввечері», опублікована на сайті Кремля.

Путін обговорив із Памфіловою єдиний день голосування, який нещодавно пройшов у Росії.

«Навіщо вони нам потрібні? Насправді, навіщо ми сплачуємо внески? Вони не захищають наші права – абсолютно», – сказала Памфілова про БДІПЛ ОБСЄ.

Як приклад вона навела недопуск російських спостерігачів на майбутні вибори в Молдові. У тих випадках, коли російські спостерігачі беруть участь у спостереженні, думка БДІПЛ, як заявила Памфілова, повністю розходиться з їхньою думкою – як вона припустила, тому що висновки організації нав’язують «господарі».

Спостерігачі БДІПЛ ОБСЄ востаннє брали участь у спостереженні за виборами в Росії у 2018 році, коли Володимира Путіна обрали на четвертий термін.

На вибори 2021 року організація не змогла направити спостерігачів через запроваджені владою РФ обмеження під приводом пандемії COVID-19.

У 2024 році російська влада не направила БДІПЛ запрошення взяти участь у спостереженні, заявивши, що організація «виконує політичне замовлення, порушуючи принципи об’єктивності, неупередженості й професіоналізму».

Раніше спостерігачі організації відзначали порушення на російських виборах і їхній невільний характер, організація також критикувала проведення російських виборів на окупованих територіях України.

На зустрічі з Путіним Памфілова також наголосила, що на виборах різного рівня в Росії цього року перемогли 1035 учасників війни проти України.