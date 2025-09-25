У розвідці Британії заявили про «масштабну кампанію втручання» Росії у вибори в Молдові

Розвідка Великої Британії заявила про російську кампанію втручання у вибори в Молдові.

«Росія майже напевно проводить масштабну кампанію втручання, спрямовану на парламентські вибори в Молдові, які мають відбутися 28 вересня, з метою посилення російського впливу в країні. Дезінформація широко поширюються на багатьох традиційних і соціальних медіа-платформах, включаючи BlueSky, Facebook, TikTok, Telegram і X. Ці зусилля майже напевно спрямовуються російською державою», – йдеться в повідомленні.

Як заявили у розвідці, поширювані наративи включають неправдиві звинувачення в корупції й зловживанні владою чинного уряду Молдови, неправдиві твердження про те, що молдовський уряд скомпрометував чесність виборів, і про те, що європейські партнери Молдови підривають її безпеку.

«Якщо владна партія отримає більшість місць на виборах, підтримувані Росією інформаційні гравці майже напевно поширюватимуть наративи, що підривають чесність виборів», – заявили у британській розвідці.

28 вересня у Молдові відбудуться парламентські вибори. Прозахідний уряд стверджує, що російська дезінформація посилює підтримку опозиційних проросійських партій. Цього місяця поліція Молдови повідомила, що провела сотні обшуків через підозру, що РФ готує заворушення під час виборів.