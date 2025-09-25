До Молдови привезли олігарха Плахотнюка, його чекають у судах

Олігарх Володимир Плахотнюк уранці 25 вересня прибув до Молдови регулярним рейсом авіакомпанії Aegean Airlines – через два місяці після затримання в Греції, повідомляє молдовська служба Радіо Свобода. За словами міністра юстиції Вероніки Михайлової-Морару, його мають доставити до пенітенціарної установи №13 у Кишиневі.

Транспортування олігарха координували МВС Молдови та Інтерпол. На знімках, опублікованих порталом Agora, можна побачити, що Плахотнюка в літаку супроводжували поліцейські в чорних балаклавах.

В аеропорту Кишинева, попри посилені заходи безпеки, був облаштований спеціальний простір для преси, звідки можна знімати злітно-посадкову смугу.

А перед пенітенціарною установою, де його мають помістити під варту, зранку перебувають щонайменше вісім поліцейських машин та близько 14 поліцейських.

У Молдові є чотири ордери на арешт на 30 діб на ім’я Плахотнюка. У кількох кримінальних справах його звинувачують у створенні та керівництві злочинною організацією, шахрайстві та відмиванні грошей в особливо великих розмірах.