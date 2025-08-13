Доступність посилання

Суд у Греції санкціонував екстрадицію олігарха Плахотнюка до Молдови

Володимир Плахотнюк, архівне фото
Апеляційний суд Афін 13 серпня задовольнив запит про екстрадицію молдовського олігарха Володимира Плахотнюка. Остаточне рішення ухвалить міністерство юстиції Греції, а сам Плахотнюк заявляє, що мав намір повернутися до Молдови ще до того, як його затримали в Греції, інформує молдовська служба Радіо Свобода.

Згідно з повідомленнями журналістів, Плахотнюк не з’явився на засідання Апеляційного суду Афін. У ньому брали участь лише його адвокати, серед яких був і його представник у судах у Молдові Лучіан Рогач.

Молдовська прокуратура вимагала передати до Молдови всі активи, вилучені у Плахотнюка під час його затримання в Афінах 22 липня. Це документи, які посвідчують особу, близько 155 тисяч євро, елітні годинники, мобільні телефони тощо.

Раніше в Офісі генпрокурора Республіки Молдова пояснили, що остаточне рішення ухвалюватиме міністерство юстиції Греції.

Сам Плахотнюк надіслав у соцмережах аудіоповідомлення, в якому заявив, що його адвокати «докладають усіх зусиль, щоб прискорити його екстрадицію» до Молдови. Олігарх стверджує, що насправді мав намір повернутися в країну ще до свого затримання в Греції. Для цього він готувався записати відеоінтерв’ю, після чого мав намір полетіти літаком до Кишинева.

«Я планував відкрито постати перед молдовським правосуддям і боротися з усіма звинуваченнями, які були висунуті проти мене, але через деякі обставини моє повернення було зірвано», – твердить Плахотнюк.

У Республіці Молдова він фігурує в чотирьох кримінальних справах, його звинувачують у створенні та керівництві злочинною організацією, шахрайстві та відмиванні грошей в особливо великих розмірах, зловживанні владою. На його ім’я було видано чотири ордери на арешт, це означає, що після повернення він буде поміщений під варту.

