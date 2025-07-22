У Греції затримали молдавського олігарха-втікача Плахотнюка

У Греції затримали молдавського олігарха, колишнього голову Демократичної партії Молдови Владіміра Плахотнюка – про це йдеться у телеграм-каналі поліції Молдови.

У повідомленні також йдеться про затримання ще одного громадянина Молдови – його особа не уточнюється.

Видання NewsMaker з посиланням на джерело пише, що другий затриманий – колишній молдавський депутат, один із наближених до Плахотнюка Костянтин Цуцу. В Молдові Цуцу звинувачують у незаконному збагаченні та вказівці неправдивих даних у декларації про доходи.

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Плахотнюка звинувачують у створенні організованого злочинного угруповання, відмиванні грошей та шахрайстві. Його пов’язують, крім іншого, зі зникненням понад 1 мільярда доларів з рахунків найбільших банків Молдови в 2012-2014 роках.

Плахотнюк був депутатом парламенту Молдови двох скликань та першим віцеголовою парламенту. Його називають найбагатшою людиною в країні, а також найвпливовішою особою у 2010-х роках. Політична кар’єра Плахотнюка завершилася у червні 2019 року, коли внаслідок політичної кризи уряд Павла Філіпа пішов у відставку.

У Молдові на ім’я Плахотнюка видали ордери на арешт у трьох кримінальних справах, зазначає NewsMaker. У Росії він також проходить у кількох кримінальних справах про злочинну діяльність. У лютому 2025 року Інтерпол оголосив Плахотнюка у міжнародний розшук.