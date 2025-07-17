Румунія веде переговори з ЄБРР про купівлю молдовського порту з виходом до Чорного моря

Національна компанія «Адміністрація морських портів «Констанца» продовжує переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо придбання акцій оператора порту Джурджулешти. Це єдиний порт Молдови, який має можливість приймання суден із Чорного моря, він володіє 480 метрами узбережжя Дунаю, яке Молдова отримала від України в процесі обміну територіями.

Пропозиція Бухареста становить близько 80 мільйонів євро, але оскаржується в суді одним із міноритарних акціонерів румунської компанії.

У відповіді на запит молдовської служби Радіо Свобода Національна компанія «Адміністрація морських портів «Констанца» заявляє, що хоче купити акції компанії-оператора Міжнародного вільного порту «Джурджулешти» – Danube Logistics SRL, щоб розширити економічну зону румунського порту Констанца. Така потреба продиктована контекстом відновлення, реконструкції та модернізації України, заявляє румунська сторона.

У селі Джурджулешти працюють дві окремі портові структури: це пасажирський і вантажний порт, що належить молдовській державі, і Міжнародний вільний порт «Джурджулешти», яким керує голландська компанія. Останній має статус міжнародного порту до 2030 року. У 2021 році Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) став єдиним акціонером компанії Danube Logistics, яка є концесіонером порту.