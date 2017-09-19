Україна і Молдова домовилися прискорити створення спільних пунктів пропуску на кордоні – Мінекономрозвитку

Посадовці України і Молдови домовилися активізувати роботу щодо спільних контрольно-пропускних пунктів на кордоні двох країн, повідомило Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

На засіданні в Одесі Міжурядової українсько-молдовської мішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва сторони домовилися залучити експертні групи, щоб до кінця 2017 року завершити підготовку і підписання проекту Міжурядової угоди про спільний контроль осіб, транспортних засобів і товарів у спільних пунктах пропуску через молдовсько-український державний кордон, мовиться в повідомленні.

Після цього будуть проведенні консультації для напрацювання конкретних пропозицій щодо запровадження спільного контролю на пунктах пропуску «Кучурган – Первомайськ» і «Рені – Джурджулешти», а тому числі в рамках реалізації проекту технічної допомоги ЄС, повідомили в міністерстві.

Серед інших розглянутих на зустрічі питань була домовленість розробити план спільних дій щодо інтеграції української та молдовської енергосистем із континентальною енергосистемою Європи ENTSO-E. «Це дозволить відключитися від енергосистем Росії і Білорусі», – наголосив перший віце-прем’єр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Згаданий у повідомленні пункт пропуску «Кучурган – Первомайськ» лежить на фактично непідконтрольній Кишиневу придністровській ділянці кордону і є найбільшим на цій ділянці. Нині на ньому, як і на ще кількох пунктах пропуску, що не межують із сепаратистським Придністров’ям, уже понад два місяці діє спільний українсько-молдовський прикордонно-митний контроль, але ще не в повному обсязі. Він, зокрема, працює наразі головно в режимі моніторингу вантажообігу, а до кінця року планується запровадити застосування норм молдовського законодавства до перевізників при перетині молдовського кордону на неконтрольованій ділянці.

Ці плани різко розкритикували і придністровські сепаратисти, підтримувані Росією, які втратять частину можливостей переміщувати свої вантажі поза митним контролем Кишинева, і сама Росія. Україна і Молдова відкинули цю критику, заявивши, що новий режим буде не «блокадою» сепаратистського регіону, а, навпаки, сприятиме процедурі перевезення вантажів і проїздові людей і автотранспорту, а також відновить експортно-імпортні операції з підакцизними товарами без застосування обмежень і заборон.