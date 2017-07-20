Росія шкодує з приводу появи українсько-молдовського прикордонного пункту біля Придністров’я

Росія висловлює жаль через офіційний запуск попередніми днями спільного українсько-молдовського прикордонно-митного пункту пропуску «Кучурган» на придністровській ділянці кордону між Україною і Молдовою, заявив чільний речник Міністерства закордонних справ Росії.

За словами заступника директора департаменту інформації і преси МЗС Артема Кожина, цей крок Кишинева і Києва був вчинений без консультацій із Тирасполем, і таким чином було проігнороване занепокоєння Придністров’я.

За його словами, Росія як гарант і посередник щодо придністровського врегулювання «виступає проти появи нових подразників у відносинах між Кишиневом і Тирасполем».

Посадовець при цьому навів позицію придністровських сепаратистів, які стверджують, що запровадження дієвого контролю за експортно-імпортними операціями цього регіону Молдови «несе загрозу поновлення повної блокади регіону» і призвести до значних економічних втрат для нього.

Позиції Молдови і України, а також Європейського союзу, який фінансував створення пункту, речник МЗС Росії при цьому не навів.

У понеділок, 17 липня, офіційно почав роботу спільний молдовсько-український пункт прикордонного й митного контролю «Кучурган», розташований на території України, поруч із сепаратистським Придністровським регіоном Молдови. В урочистій церемонії з цієї нагоди взяли участь президент України Петро Порошенко і прем’єр-міністр Молдови Павел Філіп. Проект реалізували за підтримки Європейського союзу.

Сепаратисти і Росія, яка їх підтримує, заявили про «блокаду» непідконтрольного наразі Кишиневу регіону. У Молдові й Україні наголосили у відповідь, що рішення стосовно режиму державного кордону ухвалюють Кишинів і Київ, а не сепаратисти й сторонні держави, і що новий режим лише сприятиме процедурі перевезення вантажів і проїздові людей і автотранспорту, а також відновить експортно-імпортні операції з підакцизними товарами без застосування обмежень і заборон.

Придністров’я, значною мірою російськомовний сепаратистський регіон Молдови, ще в радянські часи, 1990 року, односторонньо проголосив «незалежність» від решти Молдови. Після короткої війни 1992 року за підтримки базованих у регіоні російських військ Придністров’я остаточно вийшло з-під контролю Кишинева. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто в світі, але регіон має постійну й істотну підтримку Росії – економічну, політичну й військову. На придністровській ділянці українсько-молдовського кордону через фактичну відсутність контролю Кишинева виникали ризики незаконного переміщення товарів і пов’язаної з цим корупції.