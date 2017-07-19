На межі: в Придністров’ї не виключають «санкцій» у відповідь на українсько-молдовські митниці

Спільні українсько-молдовські контрольні прикордонні пункти непокоять Росію та лідерів неконтрольованого Молдовою Придністровського регіону. Вони заявляють про порушення домовленостей, блокаду та можливу ескалацію конфлікту через таке рішення. Україна та Молдова наполягають, що такі пункти покращать економічну співпрацю і зменшать контрабанду. Однак за економічним обґрунтуванням стоїть політична мотивація, вважають експерти по обидва боки кордону, і через це у Придністров’ї можуть піти на відповідні кроки, зазначають в Тирасполі.

Пункт пропуску «Кучурган – Первомайськ» є найбільшим на кордоні із Придністровським регіоном, куди молдовські офіційні структури не мають доступу. Тепер молдовські прикордонники та митники зможуть контролювати потік транспорту та перетин кордону з українського боку, а також на виїзді з придністровської території у Молдові.

На 4-х пунктах пропуску вже діє спільний українсько-молдовський контроль, але вони розташовані не поблизу Придністровського регіону.

В першому півріччі 2017 року в режимі «транзит» через пункт пропуску «Кучурган – Первомайськ» вивезено товарів на суму 1 мільярд 300 мільйонів гривень, а в режимі «експорт» – на суму 535 мільйонів гривень, повідомляє Державна фіскальна служба України.

Як це працює?

Це лише перший етап втілення програми, яка фінансується і координується Європейським союзом згідно Місії Європейського союзу з прикордонної допомоги Україні та Молдові (EUBAM).

Це дасть можливість бізнесу скорочувати шлях, час, економічні витрати. Буде сприяти розвитку двосторонніх товаро-економічних відносин і збільшенню товарообігу

Перші півроку пункт буде працювати в режимі моніторингу вантажообігу, а потім планується застосовувати норми молдовського законодавства до перевізників при перетині молдовського кордону на неконтрольованій території. Якщо досвід буде вдалим, то він розповсюдиться на інші пункти україно-молдовського контролю на придністровському сегменті, зазначає речник Державної прикордонної служби Олег Слободян. «Це, з одного боку, дасть можливість бізнесу скорочувати шлях, час, економічні витрати. З іншого боку, буде сприяти розвитку двосторонніх товаро-економічних відносин і збільшенню товарообігу», – пояснює він.

Раніше вантажі з Молдови слідували в Україну лише там, де уряд контролює кордон. А от українські вантажі могли слідувати транзитом через придністровську сепаратистську територію, пояснює Слободян .

Імпорт у Придністровський регіон є можливим без молдовського контролю з 2005 року, відповідно до домовленостей. А от експорт із самопроголошеної ПМР має бути оформлений в офіційних органах Молдови.

Експорт виробленої в Придністров’ї продукції в Україну збільшився з 51 мільйона доларів США в 2015 році до 61 мільйона доларів США в 2016 році й продовжує зростати в поточному році, за даними МЗС України.

Чого бояться у Придністров’ї?

В сепаратистському Придністровському регіоні занепокоєні таким рішенням. Кажуть, це призведе до економічної блокади. Також непокоїть лідерів самопроголошеної Придністровської молдовської республіки (ПМР) і концентрація військових на пунктах пропуску. Таке ж занепокоєння висловлюють і в Росії.

На придністровській території – 25 пунктів пропуску поблизу українського кордону. Три з цих пунктів є міжнародними з посиленим контролем, на них працює європейська місія EUBAM з 2005 року, зазначає представник президента сепаратистської влади Придністров’я з української співпраці Володимир Ястребчак.

Переживають в Тирасполі, як буде здійснюватися експорт до них, який досі завозився за спрощеним режимом, як зможуть пересуватися автомобілі із номерами невизнаної республіки, як будуть перетинати кордон фізичні особи – підприємці із товарами, коли в Придністров’ї більш пільговий режим.

Версію щодо покращення імпорту та експорту з Придністровського регіону після впровадження українсько-молдовських митниць Ястребчак відкидає.

Ми в умовах неврегульованого конфлікту отримуємо щонайенше подвійне митне оформлення

«Така версія спрямована на те, щоб максимально придністровський експорт-імпорт зорієнтувати на отримання документів у Республіці Молдова. Це означає сплачувати мито та інші податки і збори в бюджет Республіки Молдови. І ми в умовах неврегульованого конфлікту отримуємо щонайенше подвійне митне оформлення. Це протирічить двосторонній угоді Єханурова-Тарлева 2005 року, відповідно до якого принаймні імпорт в Придністров’я має здійснюватися безперешкодно», – каже в коментарі Радіо Свобода представник з питань співпраці з Україною в Тирасполі.

Документи від Придністров’я, як і печатки, ніким не визнаються, тож за транзит вантажу сепаратистський регіон нічого не отримує і не в змозі знімати офіційну плату. Основне завдання – все ж таки отримати товар, зазначає Ястребчак.

Чого чекати у відповідь?

Зараз різких відповідних дій від самопроголошеної ПМР не буде, хочуть подивитися, як запрацює система, а далі – будуть рішення.

Як зазначає Ястребчак, Україні вигідний імпорт в Придністровський регіон не менше, і відбувається він за пільговими тарифами. Одним з відповідних заходів може бути перегляд цих тарифів.

Відповідними заходами можуть бути питання транзиту молдовського транспорту через Придністров’я, постачання електроенергії в Молдову, введення 100% мита на постачання молдовських товарів, як це було раніше, додає економічний експерт з Тирасполя Сергій Мельниченко.

Постраждають дрібні підприємці, яких в Придністров’ї – близько 19 тисяч, що призведе до «тиражування бідності», вважає економіст.

Доведеться ще більше дробити партії і частіше їздити на Одеський «7-й кілометр», щоби привезти речі і реалізувати тут. Це відіб’ється і на ціні товару

«Якщо не реєструвати юридичну особу в Молдові і провозити товари дрібним гуртом, то доведеться ще більше дробити партії і частіше їздити на Одеський «7-й кілометр», щоби привезти речі і реалізувати тут. Це відіб’ється і на ціні товару, а зрештою – на купівельній спроможності», – пояснює Сергій Мельниченко.

Практично зі знищенням регіону порівнює ці українсько-молдовські заходи експерт з Тирасполя.

Економічна стратегія повернення Придністров’я?

Те, що це не лише економічні заходи, а й політична співпраця, виходить зі слів президента України Петра Порошенка на відкритті пункту «Кучурган – Первомайськ» разом із прем’єр-міністром Молдови.

«Україна готова максимально сприяти відновленню територіальної цілісності, відновленню суверенітету Республіки Молдова для того, щоб відновити те, що 25 років тому було спровоковано і має важкі наслідки для сотень тисяч людей, які сьогодні проживають в Придністров’ї», – заявив Петро Порошенко.

На думку багатьох політологів, ця співпраця прискорить інтеграцію Придністровського регіону в економічне життя Молдови та поверне його під контроль Кишинева.

Жодних відповідних заходів у Придністров’ї не можуть застосувати, бо їм це невигідно, зазначає голова Союзу придністровців України Олег Хвощевський. До того ж, місцевого населення там залишилось мало – близько 400 тисяч, воно залякане російською пропагандою і не хоче конфліктів.

Якщо Україна перекриє їм кордони – вони вмруть через три дні. Всі продукти з України до них йдуть

«Активних громадян практично не залишилось, нехай і проросійських навіть. Лише місцеві лідери. Хоча що вони можуть? Якщо Україна перекриє їм кордони – вони вмруть через три дні. Всі продукти з України до них йдуть. Росія може якісь гроші, допомогу надсилає, але ж вони далеко знаходяться. Вони ж не пришлють їм хліба, як то кажуть», – зазначає Хвощевський, який сам родом з Придністровського регіону.

Лише місцеві лідери за підтримки російських військових, які там присутні, здатні роздмухати конфлікт, зазначає Хвощевський, якого у Придністров’ї переслідують за «український націоналізм».

Зараз у Придністров’ї та Росії наполягають на відновленні переговорів у форматі «5+2», які Тирасполь блокував кілька років.

Придністров’я, значною мірою російськомовний сепаратистський регіон Молдови, ще в радянські часи, 1990 року, односторонньо проголосив «незалежність» від решти Молдови. Після короткої війни 1992 року за підтримки базованих у регіоні російських військ Придністров’я остаточно вийшло з-під контролю Кишинева. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто у світі, але регіон має постійну й істотну підтримку Росії – економічну, політичну і військову – і з 2013 року користується російським законодавством.