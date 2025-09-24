ЗМІ: Греція планує екстрадувати олігарха-втікача Плахотнюка до Молдови в четвер

Греція планує екстрадувати колишнього політика і бізнесмена Володимира Плахотнюка до Молдови в четвер, 25 вересня, пише агенція Reuters.

За інформацією грецького юридичного джерела, він має залишити Грецію в четвер вранці. Документи, переглянуті агенцією, свідчать, що міністерство юстиції Греції схвалило його повернення до Молдови наприкінці минулого тижня.

Уряд Молдови підтвердив очікуване прибуття Плахотнюка в четвер.

Апеляційний суд Афін 13 серпня задовольнив запит про екстрадицію Плахотнюка.

Молдовська прокуратура вимагала передати до Молдови всі активи, вилучені у Плахотнюка під час його затримання в Афінах 22 липня – це документи, які посвідчують особу, близько 155 тисяч євро, елітні годинники, мобільні телефони тощо.

Сам Плахотнюк надіслав у соцмережах аудіоповідомлення, в якому заявив, що його адвокати «докладають усіх зусиль, щоб прискорити його екстрадицію» до Молдови. Олігарх стверджував, що насправді мав намір повернутися в країну ще до свого затримання в Греції. Для цього він готувався записати відеоінтерв’ю, після чого мав намір полетіти літаком до Кишинева.

«Я планував відкрито постати перед молдовським правосуддям і боротися з усіма звинуваченнями, які були висунуті проти мене, але через деякі обставини моє повернення було зірвано», – твердить Плахотнюк.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан 17 вересня заявив, що навіть якщо Плахотнюк сподівається, що після виборів «Молдова потрапить до рук Росії і він зможе вільно повернутися додому, правоохоронні органи повинні привезти його додому в наручниках».

У Республіці Молдова він фігурує в чотирьох кримінальних справах, його звинувачують у створенні та керівництві злочинною організацією, шахрайстві та відмиванні грошей в особливо великих розмірах, зловживанні владою. На його ім’я було видано чотири ордери на арешт, це означає, що після повернення він буде поміщений під варту.



