У Молдові, 28 вересня, у Молдові стартували парламентські вибори, на яких обирають 101 депутата, що керуватимуть країною протягом наступних чотирьох років, пише молдавська служба Радіо Свобода.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 і працюватимуть до 21:00. Загалом працюватимуть 1973 дільниці, зокрема 12 – для жителів придністровського регіону. Молдовани можуть у режимі онлайн перевірити, на якій дільниці для голосування вони зареєстровані.

У виборах беруть участь 14 партій, чотири блоки і чотири незалежні кандидати. Очікується, що основна боротьба розгорнеться між правлячою партією «Дія і солідарність» (PAS) і Патріотичним блоком, до якого входять соціалісти, комуністи, партія «Серце «Молдови» і партії «Майбутнє Молдови».

Чинна президентка Молдови Майя Санду вранці вже віддала свій голос на виборчій дільниці, розташованій у Ліцеї імені «Петру Рареш» у Кишиневі. Глава держави закликала громадян активно брати участь у голосуванні та захищати демократію країни.

«Молдова, наш дорогий дім, перебуває в небезпеці, і зараз потрібен кожен із вас. Ви можете врятувати її своїм голосом», – заявила Санду.

Парламентські вибори, що відбуваються 28 вересня, розглядаються як ключовий момент для майбутнього Молдови, яка є країною-кандидаткою на вступ до ЄС. Владна проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS), яку очолює президентка Мая Санду, утримує парламентську більшість із 2021 року. Однак опитування показують, що PAS може втратити цю більшість, оскільки опозиційні партії намагаються залучити виборців, стурбованих зростанням цін, бідністю та сповільненням економіки. Необхідність формування коаліційного уряду може ускладнити зусилля PAS щодо вступу Молдови до ЄС до 2030 року, зазначають аналітики.

Президентка Республіки Молдова Мая Санду напередодні виборів звернулася до виборців із закликом підтримати проєвропейські сили, наголосивши, що Росія вкладає великі кошти для того, щоб привести до влади своїх ставлеників. Як заявила Санду, Москва витрачає «сотні мільйонів доларів», намагаючись купити голоси молдовських громадян. Вона також зазначила, що в разі перемоги проросійських сил Молдова виявиться відірваною від Європи та може стати плацдармом для російських операцій на Одещині.

Росія заявляє, що не втручається у внутрішню політику інших країн.