Вибори у Молдові: поліція затримала трьох осіб за підозрою у «підготовці масової дестабілізації та заворушень»

Молдовська поліція оголосила про затримання трьох осіб у кримінальній справі щодо «підготовки масової дестабілізації та заворушень одразу після завершення голосування та під час завтрашнього протесту у столиці».

За даними поліції, двоє затриманих чоловіків – брати, ймовірно, співробітники правоохоронних структур на лівому березі Дністра (Придністров’я).

«Під час затримання та обшуків у них було виявлено низку предметів (зокрема піротехнічні та легкозаймисті матеріали), які мали бути використані для паніки натовпу та створення хаосу», – йдеться у повідомленні.

Кілька годин тому Генеральна інспекція поліції попередила, що, починаючи з півночі та протягом усього дня 29 вересня, певні групи людей мають намір дестабілізувати ситуацію в Кишиневі, де опозиційна Соціалістична партія оголосила про організацію протестів у разі скасування виборів.

У Молдові, де проходили парламентські вибори, вже закрилися виборчі дільниці, натомість в інших країнах процес голосування триває до 21:00 за місцевим часом. За даними ЦВК країни, наразі проголосували понад 1,59 мільйона громадян Молдови, що становить 51,9% від загальної кількості виборців. Понад 1,32 мільйона або 47,41% проголосували на території Республіки Молдова, а решта – на виборчих дільницях за кордоном.

Читайте також: Вибори у Молдові. Росія готується зіштовхнути країну з її європейського курсу

Ці вибори розглядаються як ключовий момент для майбутнього Молдови, яка є країною-кандидаткою на вступ до ЄС. Владна проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS), яку очолює президентка Мая Санду, утримує парламентську більшість із 2021 року. Однак опитування показують, що PAS може втратити цю більшість, оскільки опозиційні партії намагаються залучити виборців, стурбованих зростанням цін, бідністю та сповільненням економіки. Необхідність формування коаліційного уряду може ускладнити зусилля PAS щодо вступу Молдови до ЄС до 2030 року, зазначають аналітики.

Президентка Республіки Молдова Мая Санду напередодні виборів звернулася до виборців із закликом підтримати проєвропейські сили, наголосивши, що Росія вкладає великі кошти для того, щоб привести до влади своїх ставлеників. Як заявила Санду, Москва витрачає «сотні мільйонів доларів», намагаючись купити голоси молдовських громадян. Вона також зазначила, що в разі перемоги проросійських сил Молдова виявиться відірваною від Європи та може стати плацдармом для російських операцій на Одещині.

Росія заявляє, що не втручається у внутрішню політику інших країн.



