Парламентські вибори, що проходять у Молдові, визнані такими, що відбулися. Про це повідомила Центральна виборча комісія країни.

За її даними, до 14:30 за місцевим часом проголосували 33% громадян країни, внесених до виборчих списків. Згідно з Конституцією Молдови, цього достатньо для визнання виборів такими, що відбулися.



Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом та працюватимуть до 21:00. Загалом у країні функціонують 1973 виборчі дільниці, включаючи 12 – для жителів Придністровського регіону.

У виборах беруть участь 23 конкуренти: 15 партій, 4 виборчі блоки та 4 незалежні кандидати. Вибори визнають такими, що відбулися, якщо у них проголосує щонайменше 30% виборців. Прохідний бар’єр становить 5% для партій, 7% – для блоків та 2% – для незалежних кандидатів.

Парламентські вибори, що відбуваються 28 вересня, розглядаються як ключовий момент для майбутнього Молдови, яка є країною-кандидаткою на вступ до ЄС. Владна проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS), яку очолює президентка Мая Санду, утримує парламентську більшість із 2021 року. Однак опитування показують, що PAS може втратити цю більшість, оскільки опозиційні партії намагаються залучити виборців, стурбованих зростанням цін, бідністю та сповільненням економіки. Необхідність формування коаліційного уряду може ускладнити зусилля PAS щодо вступу Молдови до ЄС до 2030 року, зазначають аналітики.

Президентка Республіки Молдова Мая Санду напередодні виборів звернулася до виборців із закликом підтримати проєвропейські сили, наголосивши, що Росія вкладає великі кошти для того, щоб привести до влади своїх ставлеників. Як заявила Санду, Москва витрачає «сотні мільйонів доларів», намагаючись купити голоси молдовських громадян. Вона також зазначила, що в разі перемоги проросійських сил Молдова виявиться відірваною від Європи та може стати плацдармом для російських операцій на Одещині.

Росія заявляє, що не втручається у внутрішню політику інших країн.







