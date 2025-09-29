Вибори в Молдові: 99% голосів підрахували, партія Санду здобуває майже половину голосів

Центральна виборча комісія Молдови обробила 99% протоколів після парламентських виборів, що відбулися 28 вересня. За підрахунками, проєвропейська правляча «Партія дії і солідарності» (PAS) наблизилася до значної перемоги над дружнім до Росії «Патріотичним блоком»:

PAS – 49,85% голосів

«Патріотичний блок» – 24,36%

блок «АЛЬТЕРНАТИВА» – 8,02%

«Наша партія» – 6,24%

ПП «Демократія вдома» – 5,65%

Понад 1,5 мільйона молдаван проголосували на виборах на тлі поширених повідомлень про втручання Росії в передвиборчу кампанію. Кремль заперечував ці звинувачення.

Ще належить підрахувати голоси впливової закордонної діаспори країни. Попередній підрахунок цих голосів свідчить про значну перевагу PAS, хоча результати часто бувають нестабільними.

Повідомляється, що понад 240 тисяч людей вже проголосували за межами країни, що є рекордним результатом для молдовської діаспори.

Згідно з попередніми розрахунками Радіо Свобода, PAS могла отримати 54 місця у парламенті, що складається зі 101 депутата – цього достатньо для забезпечення правлячої більшості. Результат «Патріотичного блоку» оцінюється в 27 місць, а три менші партії матимуть від шести до дев’яти місць кожна.

Доки не будуть підтверджені загальні результати, залишається невизначеним, чи PAS матиме абсолютну більшість, чи для правління знадобиться коаліційна партія.

Президентка Молдови, представниця PAS Мая Санду матиме висунути кандидатуру прем’єр-міністра, зазвичай від провідної партії чи блоку, який потім зможе спробувати сформувати новий уряд.

Перед виборами президентка заявила в своєму зверненні, що плани Росії «можна зупинити лише чесним голосуванням молдован у всьому світі».

«Росія становить небезпеку для наших демократій. Наша демократія молода та крихка, але це не означає, що держави з довшими демократіями не перебувають у небезпеці. Ми хочемо жити в демократії», – сказала Санду після того, як віддала свій голос.

Ці вибори розглядаються як ключовий момент для майбутнього Молдови, яка є країною-кандидаткою на вступ до ЄС. Владна проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS), яку очолює президентка Мая Санду, утримує парламентську більшість із 2021 року.

Однак опитування свідчили, що PAS може втратити цю більшість, оскільки опозиційні партії намагалися залучити виборців, стурбованих зростанням цін, бідністю та сповільненням економіки. Необхідність формування коаліційного уряду може ускладнити зусилля PAS щодо вступу Молдови до ЄС до 2030 року, зазначають аналітики.







