ЄС готує призупинення безвізу для Грузії

Для мандрівників до ЄС можуть настати великі зміни у візових правилах. Чи покарають грузинів за гріхи їхніх лідерів?

Європейський Союз готується ухвалити нові правила, які спростять процедуру призупинення безвізового режиму для громадян третіх країн, що подорожують до блоку. Цей захід значною мірою спрямований проти Грузії, адже дедалі очевиднішими стають ознаки, що Тбілісі віддаляється від демократичних реформ і повертається до орбіти Москви.

Очікується, що 7 жовтня Європейський парламент схвалить нове законодавство, а держави-члени ЄС зроблять це 17 листопада. Нові правила мають набути чинності в грудні.

Заходи стосуватимуться усіх – 61 країни, які користуються безвізовим режимом з ЄС, включно з усіма країнами Західних Балкан, Молдовою та Україною. Водночас європейські дипломати визнають, що оновлені правила принаймні частково спрямовані проти іншої країни, яка досі має безвізовий режим з ЄС, – Грузії.

Країна вже тривалий час перебуває на курсі конфронтації з Брюсселем. Минулого року Тбілісі ухвалив як антиЛГБТ-законодавство, так і закон про «іноземних агентів» – аналогічний до того, який Кремль використовує для придушення свободи слова та громадянського суспільства, – попри різку критику з боку ЄС.

Спірні парламентські вибори в Грузії

Відносини ще більше погіршилися після парламентських виборів у жовтні минулого року, коли правляча партія «Грузинська мрія» суперечливо зберегла владу, зупинила переговори про вступ до ЄС і запровадила, на думку багатьох (у тому числі Брюсселю), політику, дружню до Росії.

Ситуація спричинила масові демонстрації, які влада жорстоко придушила. Місцеві вибори, що відбулися минулими вихідними і ще більше зміцнили позиції «Грузинської мрії», знову призвели до протестів. Поліція застосувала водомети, щоб розігнати натовп, заявивши, що це була «спроба перевороту, спланована іноземними розвідслужбами».

Подальші демонстрації очікуються в грузинській столиці 6 жовтня.

Після виборів жовтня 2024 року ЄС утримується від політичних контактів високого рівня і спростив процедуру для країн-членів щодо запровадження національних візових обмежень для високопосадовців Грузії.

Втім, Брюссель досі не зміг запровадити санкції проти грузинських політиків, оскільки Угорщина та Словаччина неодноразово блокували це рішення, що вимагає одностайності серед 27 держав-членів.

Натомість ЄС звернув увагу на можливість перегляду безвізового режиму, який діє з 2017 року, адже це рішення не потребує консенсусу.

Попередження Грузії від ЄС

Європейська комісія попередила грузинський уряд про таку можливість у липні, надіславши лист із вимогою надати низку роз’яснень до кінця серпня. Тбілісі відповів, однак, за словами кількох представників ЄС, Брюссель залишився незадоволеним.

Тим часом держави-члени ЄС і Європейський парламент у першій половині 2025 року обговорювали нові правила застосування механізму призупинення безвізового режиму, який може бути використаний проти Грузії вже цього року.

Зараз підстави для призупинення пов’язані переважно з «внутрішніми питаннями», як-от велика кількість громадян певної країни, що перевищують дозволені 90 днів перебування в межах ЄС або подають клопотання про притулок.

Нове законодавство додає кілька нових критеріїв.

Одна з нових підстав – невідповідність візової політики третьої країни політиці ЄС. Наприклад, якщо держава має безвіз із ЄС і водночас дозволяє безвізовий в’їзд громадянам Росії. З огляду на прагнення Брюсселю обмежити потік росіян, нові правила дадуть змогу перекрити такий «обхідний шлях» до ЄС.

Інша нова підстава – запровадження так званих «золотих паспортів» або схем громадянства для інвесторів. Третя – «гібридні загрози».

Йдеться, наприклад, про «державно спонсоровану інструменталізацію мігрантів» – як це було у випадку Білорусі (яка не має безвізу з ЄС), коли вона завозила людей з Азії та Африки, а потім спрямовувала їх до кордонів Латвії, Литви та Польщі.

Та головна нова підстава, яка ставить під удар грузинський безвіз, – це погіршення відносин між ЄС і третьою країною, зокрема у сфері прав людини та основоположних свобод.

Чи постраждають також звичайні грузини?

Призупинення безвізового режиму завжди має тимчасовий характер. Нині воно діє 9 місяців із можливістю продовження ще на 18 місяців. У новій редакції перше призупинення триватиме 12 місяців, а продовження – ще 24, тобто максимум три роки. За словами дипломатів ЄС, це потрібно, щоб дати Єврокомісії більше часу для врегулювання проблем із відповідною країною.

Але ще одна зміна прямо стосується Грузії.

Нинішнє законодавство дозволяє спочатку обмежувати безвіз лише для посадовців, а вже під час продовження призупинення – для всього населення країни.

За новими правилами, обмеження можуть не торкатися звичайних громадян протягом усіх трьох років, аби не карати населення за дії уряду. Пересічні громадяни відчують наслідки лише у разі, якщо після закінчення трирічного терміну країну повністю виключать із безвізового списку.

Рішення про тимчасове призупинення може ухвалити Європейська комісія самостійно, без голосування в Європарламенті чи серед держав-членів.

Однак на практиці комісія зазвичай проводить консультації зі столицями країн ЄС. Для повного скасування безвізового режиму потрібна кваліфікована більшість – 55 % країн-членів, що представляють 65 % населення ЄС.

За даними Радіо Свобода, до 19 держав ЄС розглядають можливість підтримати принаймні тимчасове призупинення безвізового режиму.