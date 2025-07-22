Жорсткі висловлювання і м’які дії ЄС щодо Грузії

На своїй зустрічі 15 липня в Брюсселі міністри закордонних справ Європейського Союзу не змогли схвалити жодного змістовного рішення щодо Грузії.

Однак Європейська комісія надіслала письмове попередження Тбілісі, що безвізовий режим для грузинів можуть призупинити, якщо до кінця серпня не буде виконано низку умов.

Зараз питання в тому, наскільки серйозним є цей термін: чи поступиться уряд Грузії і чи справді Брюссель матиме волю діяти, якщо Тбілісі не змінить курс.

Одне було зрозуміло з самого початку: санкції, навіть остання пропозиція щодо заморожування активів та заборони на надання віз двом грузинським суддям, не розглядалися.

І Угорщина, і Словаччина чітко дали зрозуміти на підготовчих зустрічах, що не схвалять цього.

За словами дипломатів ЄС, знайомих з обговореннями, це питання було порушене, але, оскільки потрібна одностайність, якої явно не вдалося досягти, домовилися продовжити роботу над санкціями на нижчих рівнях у Брюсселі.

Це чітко свідчить про те, що найближчим часом до таких обмежувальних заходів не вдадуться.

Й, оскільки ті самі міністри на тій самій зустрічі не змогли схвалити санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан та російських чиновників, стає дедалі очевидніше, що правило консенсусу ЄС знову заважає блоку ухвалювати конкретні рішення у зовнішній політиці.

Дивно, але також не було жодних поштовхів до початку перегляду Угоди про асоціацію між ЄС та Грузією, що може призвести до призупинення дії певних положень, зокрема щодо торгівлі.

Призупинення лібералізації візового режиму?

Питання в тому, і як це вплине. Імпорт ЄС з Грузії в межах угоди про вільну торгівлю становить лише близько 200 мільйонів євро.

Деякі держави-члени ЄС порушили це питання, і існує реальна ймовірність, що міністри повернуться до нього, коли знову офіційно зустрінуться у жовтні.

Чільна дипломатка ЄС Кая Каллас дійшла висновку, що початок перегляду є цілком обговорюваним, надто з огляду на те, що цей крок не вимагає одностайності.

Таким чином призупинення лібералізації візового режиму залишається варіантом тиску на Тбілісі – для цього кроку потрібна кваліфікована більшість.

Хоча Радіо Свобода розуміє, що така більшість формується, ідея не користується загальною популярністю серед держав-членів, і було чітко заявлено, що до цього заходу слід вдатися як до крайнього.

Близько восьми держав-членів на чолі з Італією виступили проти, заявивши, що це вдарить по населенню Грузії загалом, і тому буде непропорційним.

Каллас закликала країни бути готовими до реакції, якщо Тбілісі не виконає вісім критеріїв безвізового режиму, які Єврокомісія презентувала у звіті ще в грудні 2024 року.

Ці критерії включають скасування суперечливого закону про «прозорість іноземного впливу» та не менш суперечливого законодавчого пакета про «сімейні цінності та захист неповнолітніх».

Брюссель також хоче, щоб Грузія у своїй візовій політиці взяла до до уваги перелік третіх країн, від громадян яких ЄС вимагає отримання візи.

Гра у пінг-понг?

Зараз головне питання в тому, чи справді ЄС щось вдіє і який справді термін.

Єврокомісія надіслала листа Грузії 15 липня, зазначивши, що «у разі збереження невідповідності комісія може вжити заходів на основі статті 8 переглянутого Візового регламенту, зокрема активуючи механізм призупинення візового режиму».

Різні грузинські ЗМІ поширили ранню версію листа, в якій не було вказано конкретного терміну. У ньому – просто пропозиція грузинській владі «інформувати комісію про виконання цих рекомендацій та, якщо цього ще не зроблено, вжити відповідних заходів для вирішення питань, порушених у всіх рекомендаціях комісії (у додатку)».

Цікаво, що це не була остаточна версія листа, яка була ідентичною чернетці. Виняток – вищезгаданий абзац.

В остаточній версії, з якою ознайомилося Радіо Свобода, зазначалося, що «ми хотіли би попросити вас проінформувати комісію про виконання цих рекомендацій до кінця серпня та, якщо цього ще не зроблено, вжити відповідних заходів для вирішення питань, порушених у всіх рекомендаціях комісії (у додатку)».

Кінець серпня – дата, яку Кая Каллас також згадала на пресконференції після зустрічі з питань закордонних справ.

Питання в тому, наскільки жорстким є цей термін.

Грузинський парламент – на канікулах упродовж усього серпня. Хоча президент може скликати палату на екстрені засідання для схвалення важливих законів, мало хто в Брюсселі вірить, що це станеться.

Але ЄС також «у відпустці» більшу частину серпня.

Міністри закордонних справ Євросоюзу зберуться на неформальній зустрічі в Данії 29-30 серпня, а потім знову – на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у вересні.

Втім, їхня перша офіційна зустріч, на якій можна буде схвалити будь-яке конкретне рішення, відбудеться 20 жовтня.

Схоже, державам-членам буде комфортніше чекати на наступний звіт Єврокомісії про механізм призупинення візового режиму. Його мають опублікувати пізніше восени. Можливо, дочекаються навіть щорічних звітів про розширення, які комісія планує публікувати пізніше цього року. Зазвичай в них оцінюють прогрес усіх країн-кандидатів на вступ до ЄС, серед яких – Грузія.

Як показала зустріч міністрів, Брюссель схильний відмовлятися від роботи, коли бракує консенсусу.