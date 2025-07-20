Посолка ЄС зустрілася з новопризначеним віцепрем’єром із питань євроінтеграції

Посолка Європейського Cоюзу в Україні Катаріна Матернова провела зустріч із новопризначеним українським віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою.

«Рада познайомитися з Тарасом Качкою в його новій ролі віцепрем’єр-міністра з питань європейської інтеграції! Він має багаторічний досвід роботи на шляху інтеграції до ЄС, особливо у сфері торгівлі та угоди про асоціацію», – написала Матернова в мережі Х 20 липня.

Вона висловила сподівання на співпрацю на наступних етапах євроінтеграційного процесу України.





Тарас Качка був призначений на посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції 17 липня – в межах кадрових змін в українському уряді. До цього Качка був заступником міністра економіки – торговим представником України, він змінив на посаді віцепрем’єра Ольгу Стефанішину, яка очолювала євроінтеграційний напрям понад із 4 червня 2020 року.