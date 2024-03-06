Україна готова до обмеження торгівлі з ЄС, але закликає заборонити імпорт зерна з РФ – торгпред

Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з ЄС, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею, але також закликає блок заборонити імпорт російського зерна, заявив Financial Times заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.



«Можливо, на перехідний період такий... керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС – це те, що нам усім потрібно. Що стосується пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія», – сказав він.



Качка зазначив, що Київ підтримує нові заходи, запропоновані Брюсселем, щодо встановлення обмежень на імпорт яєць, птиці та цукру з червня, а також дозволу окремим країнам закривати свої ринки для українського зерна, за винятком подальшого транзиту в інші країни.

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Він визнав, що з 2022 року по минулий рік виробництво цукру в Україні зросло з 7000 до 500 000 тонн. Також нещодавно Київ погодився перенаправити експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через Чорне море, а не автомобільним транспортом через сусідні країни, щоб зменшити напруженість.

«Ми добровільно припинили дозвіл на експорт кукурудзи в усі п’ять сусідніх держав-членів. Незважаючи на це, ми експортували ще один новий рекорд — 15 млн тонн кукурудзи в календарному 2023 році. Тож у нас великий попит в інших країнах. Україна заповнила прогалини у виробництві ЄС», – сказав торговий представник України.

Він звинуватив Москву в підбурюванні польських протестів, з такими ж звинуваченнями виступив єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс. Качка стверджував, що Москва «безсумнівно» стоїть за нападом на потяг з українським збіжжям в Польщі, яке висипали на землю.

За його словами, росіяни «причетні до випадків вандалізму чи диверсій, які можна трактувати як ворожі щодо України».

Російська сторона цю заяву не коментувала.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.