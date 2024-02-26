Київ закликав Польщу «знайти, знешкодити і покарати» винних у пошкодженні українського зерна

Українська влада закликала Польщу покарати винних у пошкодженні українського зерна на вихідних, заявив 26 лютого віцепрем’єр – міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

«Ті, хто пошкодив українське зерно, мають бути знайдені, знешкоджені й покарані. У цьому зацікавлені дві дружні цивілізовані європейські держави. Такі заплановані демонстративні ролики й коментарі мають схожість із російською гібридною війною», – написав він у соцмережі X.

Кубраков додав, що Міністерство інфраструктури і посольство України перебувають у робочому контакті з поліцією Польщі щодо розсипаного зерна під Бидгощем. «Посольство направило ноту з вимогою знайти й покарати винних. Правоохоронці на місці вже провели процесуальні дії. Справою займається комісаріат поліції в Бидгощі. Ми тримаємо це на контролі», – додав він.

Напередодні в Мінінфраструктури повідомили, що в ніч на 25 лютого на польській залізничній станції «Котомеж» з восьми напіввагонів невідомі висипали 160 тонн українського зерна, яке йшло транзитом через Польщу до порту Гданськ, звідки мало вирушити до інших країн. Це четвертий випадок вандалізму на польських залізничних станціях, заявили у міністерстві.

Раніше Україна вже надсилала Польщі ноту через розсипане зерно.

20 лютого польські протестувальники на пункті пропуску «Медика-Шегині» відкрили вантажний контейнер із українською агропродукцією, висипавши на колію кукурудзу, яку транспортували транзитом до Німеччини. Перед цим, 11 лютого, висипали зерно з української вантажівки, яка прямувала до Литви.

23 лютого міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що у Польщі на залізничній станції Дорогуськ невідомі висипали на землю українську сільгосппродукцію. За його словами, були розкриті три зерновози з ріпаком – це транзитний вантаж, який прямував до Німеччини.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.