Блокада пункту пропуску в Шегинях: польські протестувальники висипали зерно із вантажного вагона

Польські протестувальники на пункті пропуску «Медика-Шегині» відкрили вантажний контейнер із сільськогосподарською продукцією – зерно висипалося на колію, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Протестувальники перекривали залізничну колію близько 15 хвилин, потім знову повернулися на трасу, де перекривають рух вантажного транспорту.

На 20 лютого у Польщі анонсували нову хвилю масових протестів фермерів. Раніше в ефірі Радіо Свобода речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що на ранок 20 лютого ДПСУ не мала підтвердження від польської сторони про повне блокування кордону. За його словами, з дев’яти пунктів пропуску для вантажівок були заблоковані шість.

«Нагадаю, це пункти пропуску Ягодин, Устилуг, Шегині, Рава-Руська, Краківець. Ще залишаються три напрямки (рух вантажівок на яких не заблокований фермерами – ред.)», – сказав Демченко.

Він додав, що це найбільші прикордонні переходи, через які перевозять вантаж як у бік Польщі, так і у бік України. Через них кордон можуть перетинати вантажівки вагою в понад 7,5 тонн, які перевозять вантажі як в бік Польщі, так і назад.

З-поміж тих пунктів пропуску на українсько-польському кордоні, на яких не відбувається блокування руху вантажівок польськими фермерами, за словами Демченка, є певні особливості щодо пропуску. Рух ваговозів дозволений не на всіх пунктах пропуску.

«Кожен напрямок, кожен пункт пропуску має свої особливості щодо тих категорій транспорту, які вони можуть пропускати. Десь можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, тобто ваговози, які перевозять саме вантажі; десь можуть перетинати кордон тільки порожні вантажні транспортні засоби; а десь – вантажні транспортні засоби менше 7,5 тонн», – зазначив Андрій Демченко.

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Раніше на польському кордоні протестувальники 11 лютого вже висипали зерно з української вантажівки, яка прямувала до Литви.

За інформацією Державної прикордонної служби України, сукупно на усіх напрямках, на яких відбувається блокування, станом на ранок 20 лютого у чергах на території Польщі перебуває понад 2 500 вантажних транспортних засобів. Найбільше – біля пункту пропуску Краківець, 900 вантажівок, і навпроти пункту пропуску Ягодин – близько 600.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.