Чеські фермери вийшли на протест у Празі

Вранці 19 лютого до столиці Чехії прибули сотні фермерів. Демонстранти зібралися перед будівлею Міністерства аграрної політики з вимогами покращити умови для чеських аграріїв, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За повідомленням поліції, до Праги стягнули понад 500 одиниць сільськогосподарської техніки, яка частково завадила руху транспорту у районі біля Міністерства аграрної політики.

Демонстранти виступили проти бюрократії, високих цін на енергоносії і проти політики «Європейського зеленого курсу». Вони передали міністру сільського господарства Мареку Виборному листа, в якому вимагають вийти із «зеленої угоди».

Утім, головні організації, які представляють інтереси фермерів у Чеській Республіці, таку акцію не підтримали. Зокрема, Аграрна палата, Аграрна спілка й Асоціація приватного сільського господарства дистанціювалися від протестів. Протест розкритикував прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.

«Сьогоднішня демонстрація має мало спільного з боротьбою за кращі умови для фермерів, – заявив урядовець у соцмережі Х. – Демонстрацію організовують люди, які, наприклад, не приховують своєї підтримки Кремля і переслідують не інтереси фермерів».

Водночас деякі протестувальники відкинули причетність до проросійських сил. На демонстрації можна було побачити напис «Ми фермери, ми не прихильники Росії, Фіало!». Серед демонстрантів також була група чоловіків у військовій формі й беретах з шевронами «Народної оборони».

Згодом протестувальники перемістилися до будівлі уряду на Малостранській площі. Проте близько 13-ої години організатор акції протесту з Устецького краю Мілош Малий повідомив, що фермери не ототожнюють себе з деякими сторонніми групами на акції протесту. Про це повідомляє видання Novinky. Відтак майже 230 людей офіційно завершили демонстрацію, а понад 200 одиниць аграрної техніки почали звільняти празькі дороги.

На цьому протест біля будівлі уряду не завершився. Деякі протестувальники вимагали відставки уряду, а згодом серед страйкарів з’явилися і гасла проти підтримки України, як-от «Менше американської зброї, більше миру», повідомляє видання Novinky. До демонстрації також доєдналися чеський націоналіст із партії «Свобода та пряма демократія» Томіо Окамура і голова позапарламентської партії PRO Їндржіх Райхл, які неодноразово закликали припинити підтримку України. Свою незгоду із протестом висловила група людей під прапорами України і Євросоюзу.

У вересні минулого року представники міністерств сільського господарства Чехії, Угорщини, Польщі і Словаччини закликали Європейський союз ретельно перевірити так звані «коридори солідарності», якими українське зерно проходить до третіх країн. Вони заявили, що частина транспортованого зерна залишається в таких країнах, як Польща, і шкодить місцевим фермерам, оскільки воно набагато дешевше, ніж місцеве зерно.

У Польщі фермери-страйкарі продовжують блокувати пункти пропуску з Україною, а також дороги й автомагістралі. За словами міністра сільського господарства Польщі Чеслава Сєкєрського, нові правила щодо імпорту сільськогосподарської продукції мають бути сформульовані до кінця березня.