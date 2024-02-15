ЗМІ: у Словаччині кілька сотень вантажівок стоять на кордоні з Україною

У словацькому селі Вишнє Нємецьке, що на кордоні з Україною, зібрались сотні вантажівок з усього Європейського союзу.

Як повідомляють ЗМІ, у колоні перебувають 500 вантажівок, оскільки інші переходи, зокрема на в’їзді в Україну з Польщі, заблоковані.

За порядком на шосе, на якому скупчилися вантажівки, наглядає поліція.

Повідомляється, що найближчими днями ситуація може ускладнитись, оскільки до страйку готуються словацькі фермери. Існує небезпека, що вантажівки, які прямують в Україну, можуть порушити рух транспорту по всій Словаччині.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску. За останніми даними, польські фермери блокують кілька пунктів пропуску на кордоні з Україною. Через це у чергах стояли понад 1000 вантажівок.

Польські фермери обіцяють ще більше посилити страйк, погрожують перекрити 20 лютого усі пункти пропуску, під'їзні шляхи до залізничних перевантажувальних станцій і морських портів.

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Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.