У Польщі фермери погрожують 20 лютого заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це йдеться у заяві профспілки індивідуальних фермерів «Солідарність».



«20 лютого в рамках 30-денного загального страйку фермерів ми оголошуємо, що всі протестні дії будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною та акціях протесту на місцях», – йдеться у заяві.



Зазначається, що будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли та під’їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.

У профспілці кажуть, що ці дії мають лише одну мету – «забезпечити продовольчу безпеку країни».

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9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.