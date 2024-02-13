«Акт відчаю»: міністр сільського господарства Польщі попросив вибачення за розсипане українське зерно на кордоні

Міністр сільського господарства Польщі відреагував на ситуацію із розсипаним на кордоні українським зерном. Чеслав Сєкєрський попросив вибачення за такі дії польських фермерів, але водночас сказав, що їх можна зрозуміти, повідомила 13 лютого пресслужба міністерства сільського господарства та сільського розвитку Польщі.

«Від імені польських фермерів прошу вибачення за такий акт відчаю і прошу зрозуміти їхню надзвичайно складну ситуацію», – сказав профільний міністр.

На думку Чеслава Сєкєрського, це неправильна форма протесту, але така, до якої часто вдаються фермери в різних країнах.

«Фермери не опанували свої емоції, але варто пам’ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. Напередодні весняно-польових робіт у них немає грошей на купівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їхній відчай», – зазначив міністр сільського господарства Польщі.

Також Сєкєрський повідомив, що тривають технічні розмови з українським міністром сільського господарства щодо умов торгівлі, які б обмежили наплив товарів, що дестабілізують агропродовольчий ринок Польщі.

11 лютого в поліції польського міста Хелм повідомили, що фермери, які протестували неподалік пункту пропуску в Дорогуську, зупинили три українські вантажівки і висипали з них зерно просто на дорогу. Правоохоронці почали розслідування.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.