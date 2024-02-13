Польські фермери впродовж години блокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною – ДПСУ

Польські фермери вдень 13 лютого впродовж години блокували шостий пункт пропуску – «Корчова–Краківець», повідомив Радіо Свобода речник ДПСУ Андрій Демченко.

Зараз на Корчовій найбільша черга – 970 вантажівок, бо водії, оминаючи заблоковані пункти пропуску, масово їхали туди, уточнила речниця Львівського прикордонного загону Кучковська.

«Близько 14:00 13 лютого польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску «Корчова», що навпроти українського – «Краківець». Українські прикордонники отримали інформацію від польських колег про те, що пікетувальники мають намір на 1 годину заблокувати рух вантажівок, які прямують в Україну. Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься. Наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту. Просимо водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень та відстежувати стан роботи пунктів пропуску на офіційних ресурсах Держприкордонслужби. Зазначимо, що на цей час через акції протестів польських аграріїв обмежено рух ще через 5 пунктів пропуску на українсько-польському кордоні», – ідеться в повідомленні на сайті українських прикордонників.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах, висуваючи свої вимоги.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

11 лютого в поліції польського Хелму повідомили, що фермери, які протестували неподалік від пункту пропуску в Дорогуську, зупинили три українські вантажівки і висипали з них зерно просто на дорогу. Правоохоронці почали розслідування.