Посольство України вимагає покарати винних за розсипане українське зерно у Польщі

В українському посольстві відреагували на інцидент із розсипаним на проїжджу частину українським зерном і вимагають покарати винних, написав у фейсбуці посол України в Польщі Василь Зварич.

«Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації. Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому», – наголосив Зварич.

За його словами, зерно було висипане з українських тірів, які були опломбовані після відповідних митних процедур і рухалися транзитом до Литви. Зварич зазначив, що «українські дипломати перебувають на прямому зв’язку з водіями зазначених вантажівок».

Посол нагадав, що після отримання інформації про розсипане польськими фермерами зерно, посольство і генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулося до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом цієї події.

У поліції Хелму розповіли, що фермери, які протестували неподалік від пункту пропуску в Дорогуську, зупинили три українські вантажівки і висипали з них зерно прямо на дорогу. За цим фактом польська поліція розпочала розслідування.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність».

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти Європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.