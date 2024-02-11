Польські фермери висипали зерно з українських фур на кордоні – поліція почала розслідування

Польські фермери висипали зерно з українських фур прямо на проїжджу частину, місцева поліція вже розпочала розслідування інциденту.

У поліції Хелму кажуть, що фермери, які протестували неподалік від пункту пропуску в Дорогуську, зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно прямо на дорогу.

«Після оформлення документів до Польщі в’їхали три вантажівки під керуванням громадян України. Учасники протесту не пропустили транспорт і в якийсь момент відкрили причепи, через що зерно частково висипалося на дорогу. Водії повернули назад у бік України», – поінформувала Ева Чиж із головного управління міської поліції Хелма.

За її словами, бійок та інших небезпечних ситуацій не було.

«Ми здійснюємо перевірку, встановлюємо дані осіб, які брали участь в інциденті, опитуємо свідків», – сказала правоохоронниця.

Поліціянти кажуть, що наразі з’ясовують деталі події та вилучають докази на місці. Матеріали буде направлено до прокуратури для кримінальної та правової експертизи.

Раніше Державна прикордонна служба повідомила про ускладнений рух на трьох пунктах пропуску – «Медика – Шегині», «Гребенне – Рава-Руська» та «Дорогуськ-Ягодин» через протест польських фермерів.

Напередодні посол України в Польщі Василь Зварич розповів, що польська сторона запевнила: повністю рух не блокуватимуть, зокрема, гуманітарні вантажі мають пропускати безперешкодно.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти Європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.