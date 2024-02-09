Прикордонники повідомляють про ускладнений рух через три пункти на кордоні з Польщею

Через страйк фермерів у Польщі 9 лютого ускладнений рух на кордоні з Україною, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Йдеться про пункти пропуску «Медика – Шегині», «Хребенне – Рава-Руська» та «Дорогуськ – Ягодин».

Із посиланням на польських колег прикордонники повідомляють про ситуацію на пунктах перетину кордону:

«Медика» – протестувальники «налаштовані пропускати» по одному вантажному автомобілю, одному автобусу та одному легковому автомобілю на годину

«Хребенне» – планується пропускати по два вантажних автомобілі на годину в обох напрямках. Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватимуть

«Дорогуськ» – протестувальники мають намір пропускати щогодини по одній вантажівці в обидві сторони. Рух автобусів відбуватиметься без змін

Держприкордонслужба радить подорожнім планувати маршрут через інші пункти пропуску.

Напередодні посол України в Польщі Василь Зварич розповів, що польська сторона запевнила: повністю рух не блокуватимуть, зокрема, гуманітарні вантажі мають пропускати безперешкодно.

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Раніше профспілка польських індивідуальних фермерів «Солідарність» анонсувала загальнонаціональний страйк із 9 лютого, який розпочнеться з блокування всіх пунктів пропуску на кордоні між Польщею та Україною, а також автошляхів у воєводствах і триватиме цілий місяць.

Раніше, 6 січня 2024 року, польський уряд підписав угоду про порозуміння з фермерами. Ті розблокували кордон, натомість отримали запевнення, що три їхні вимоги будуть виконані – йдеться про запровадження субсидій на кукурудзу, збільшення обсягів кредитування на порятунок господарств і відмова від підвищення сільськогосподарського податку, тобто збереження його на рівні 2023 року.