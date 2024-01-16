Вартість перевезення агропродукції через блокування кордону зросла на 15-20% – Мінагрополітики

Вартість перевезення аграрної продукції через блокування пунктів пропуску на румунському та польському кордонах зросли на 15-20%, повідомив заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич.

«Основні втрати, це стосується транспортних витрат, оскільки кожен день простою коштує грошей, ціни зросли на 15-20%. Також потрібно враховувати стан наших перевізників-водіїв. Зараз не найкращі погодні умови – не найприємніше стояти в чергах як на румунському, так і на польському кордоні», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, румунська влада наразі проводить переговори з фермерами, які протестують на кордоні. В українському міністерстві сподіваються, що найближчим часом це буде вирішено, оскільки «питань до України як таких усе-таки немає, це все ж таки внутрішньодержавні рішення мають ухвалюватися».

Дмитрасевич вважає, що в цілому причина блокування на західних кордонах не пов’язана з Україною.

«Вона стосується вже традиційної вимоги фермерів у Європейському Союзі, зокрема в сусідніх країнах. Це прохання або вимога до їхніх урядів про більшу дотаційну підтримку самих фермерів», – пояснив він.

Заступник міністра, коментуючи протест румунських фермерів, нагадав, що після 15 вересня минулого року Україна не експортує пшеницю, ячмінь, кукурудзу та соняшник до цієї країни, а український агроекспорт прямує через Румунію транзитом – переважно через порт Констанца.

Держприкордонслужба України 15 січня повідомила про блокування руху вантажівок через пункти пропуску «Сірет» та «Вікову-де-Сус» на території Румунії. Останніми днями румунські фермери то блокували, то розблоковували рух вантажівок на пропускному пункті «Сірет», розташованому навпроти українського пункту «Порубне» у Чернівецькій області.

16 січня з’явилися повідомлення про те, що румунський уряд досяг угоди з фермерами. Однак про розблокування пунктів пропуску на кордоні наразі не повідомляється.

Від 23 листопада 2023 року на пункті пропуску Медика тривав протест польських фермерів. Вони пропускали лише кілька вантажівок на годину. У грудні до протестувальників на кордон приїхав міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський, який запевнив, що вимоги протестувальників виконають.

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На початку січня польські фермери припинили страйк. Це сталося після того, як влада та протестувальники з організації «Підкарпатське ошукане село» підписали порозуміння про зняття блокади. У цьому документі йдеться, що уряд зобовʼязується виконати всі три вимоги фермерів – запровадження субсидій на кукурудзу у розмірі 1 мільярда злотих, збільшення обсягів кредитування на порятунок господарств на суму 2,5 мільярда злотих і відмова від підвищення сільськогосподарського податку, збереження його на рівні 2023 року.

Проте польські перевізники продовжують блокувати пункти пропуску «Ягодин», «Рава-Руська», «Краківець» на кордоні з Україною. Вони заблокували рух вантажівок, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги.