ДПСУ: румунські фермери заблокували вже два пункти перетину кордону з Україною

На території Румунії рух вантажівок через пункти пропуску «Сірет» та «Вікову-де-Сус» заблокували, повідомляє у телеграмі Державна прикордонна служба України.



«Близько 12:00 фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску «Сірет», який знаходиться навпроти українського пункту пропуску «Порубне». Також почалося блокування румунського пункту пропуску «Вікову-де-Сус», що навпроти українського – «Красноїльськ», – інформують прикордонники.

За даними ДПСУ, інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України.

Україна має з Румунією 14 пунктів пропуску, з них лише два автомобільні, якими можуть користуватися вантажівки.

Останніми днями румунські фермери то блокували, то розблоковували рух вантажівок на пропускному пункті «Сірет», розташованому навпроти українського пункту «Порубне» у Чернівецькій області.

Від 23 листопада 2023 року на пункті пропуску Медика тривав протест польських фермерів. Вони пропускали лише кілька вантажівок на годину. У грудні до протестувальників на кордон приїхав міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський, який запевнив, що вимоги протестувальників виконають.

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На початку січня польські фермери припинили страйк. Це сталося після того, як влада та протестувальники з організації «Підкарпатське ошукане село» підписали порозуміння про зняття блокади. У цьому документі йдеться, що уряд зобовʼязується виконати всі три вимоги фермерів – запровадження субсидій на кукурудзу у розмірі 1 мільярда злотих, збільшення обсягів кредитування на порятунок господарств на суму 2,5 мільярда злотих і відмова від підвищення сільськогосподарського податку, збереження його на рівні 2023 року.

Проте польські перевізники продовжують блокувати пункти пропуску «Ягодин», «Рава-Руська», «Краківець» на кордоні з Україною. Вони заблокували рух вантажівок, вимагаючи повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин із електронної черги.