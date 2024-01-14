Румунські фермери поновили блокування кордону з Україною – ДПСУ

Румунські фермери знову заблокували рух вантажівок на пропускному пункті «Сірет», розташованому навпроти українського пункту «Порубне» у Чернівецькій області, повідомляє 14 січня Державна прикордонна служба України.

13 січня румунські фермери також блокували пункт пропуску «Сірет». За даними румунських видань, вони вимагали від уряду субсидій щоб отримати можливість конкурувати з українською продукцією. Блокування тривало протягом шести годин і надвечір було припинене.

Раніше, із 23 листопада 2023 року на пункті пропуску Медика тривав протест польських фермерів. Вони пропускали лише кілька вантажівок на годину.

23 грудня до протестувальників на кордон приїхав міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський, який запевнив, що вимоги протестувальників виконають, відтак фермери призупинили страйк.

Утім, вже після Різдва і нового року, 4 січня фермери знову відновили блокаду пункту пропуску «Медика-Шегині» і обіцяли протестувати, доки польський уряд не підпише гарантію виконання їхніх вимог.