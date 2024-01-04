Польські фермери відновили блокування польсько-українського пункту пропуску «Медика – Шегині»

Фермери з польської організації «Підкарпатське ошукане село» відновили сьогодні блокування польсько-українського кордону в пункті пропуску Медика. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, таке рішення вони ухвалили, тому що не отримали підтвердження від польського уряду, що їхні вимоги будуть виконані.

Учасники акції обіцяють пропускати три вантажних автомобілі на годину. Вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, небезпечний вантаж або товари, що швидко псуються, пропускатимуть.

Легкові автомобілі, автобуси рухаються у звичному режимі.

Протестуватимуть доти, доки між фермерами-протестувальниками і міністерством аграрної політики Польщі не підпишуть угоду щодо порозуміння, яка гарантуватиме виконання вимог. Наразі протест запланований до 3 лютого.

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«Цей протест до 3 лютого, але може завершитися швидше, якщо польський міністр аграрної політики підпише умову порозуміння, а прем’єр Дональд Туск у Брюсселі порозмовляє з Урсулою фон дер Ляєн і прийдуть до згоди. Пан міністр Сікорський розмовляв з українським міністром МЗС, мали розмову і міністри аграрної політики. Маю надію, що дійдемо до консенсусу і ця проблема буде вирішена», – каже лідер протестувальників, польський фермер Роман Кондрув у коментарі Радіо Свобода.

Фермери розпочали блокування пункту пропуску 23 листопада, а зупинили акцію напередодні Різдва – 24 грудня.

Протестувальники вимагають надання субсидії на кукурудзу в розмірі 1000 злотих на гектар, збільшення суми ліквідних кредитів для фермерів, скасування підвищення сільськогосподарського податку.

Міністр з аграрної політики Польщі запевняв протестувальників, що їхні вимоги будуть виконані. Але фермери не отримали письмову декларацію, підписану прем’єр-міністром Дональдом Туском, тож відновили блокування прикордонного переходу у Медиці.

Також від 6 листопада триває блокування польськими перевізниками пунктів пропуску «Дорогуськ – Ягодин», «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краковець».