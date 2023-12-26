Одна машина в 3 години, без харчів від волонтерів: водії про ситуацію на кордоні з Польщею

Водії, які стоять у черзі перед пунктом пропуску на польсько-українському кордоні в Дорогуську, повідомляють, що черга майже не просувається. За їхніми словами, останні чотири доби поляки стали гірше пропускати українські вантажівки, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Страйкарі пропускають одну вантажівку в три години. Їздимо до них, просимо, але вони нас не чують. Кажуть, лише коли українська влада виконає всі їхні вимоги, лише тоді вони розблокують кордон. Завтра нібито мають бути чергові переговори. Якщо на них не буде досягнуто домовленостей, то вони погрожують взагалі перестати пропускати наші вантажівки. Я стою у черзі 11 добу. До пункту пропуску мені ще 10 кілометрів, якщо вони будуть пропускати так як зараз, то мені ще 15-20 діб стояти», – розповів Радіо Свобода водій Михайло.

За словами далекобійника, протестувальники поставили на кордоні вагончик, у якому гріються і святкують, одягнули новорічний одяг і показують свої страви. Зокрема, таке відео у TikTok опублікувала одна з організаторок протесту в Дорогуську Едита Озигала.

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«Я вже вісім років працюю далекобійником, ще Різдво в кабіні машини не святкував. Зі страв у нас були лише макарони швидкого приготування. Волонтери не привозили харчі, а магазини не свята були зачинені. Попереду Новий рік, напевно будемо святкувати так само як і Різдво», – скаржиться Михайло.

Ще один далекобійник, Олександр, вперше опинився перед кордоном у Польщі. Раніше їздив через Румунію, щоб оминути черги. Він везе з Гданська до Києва везе харчові добавки для тварин і у черзі вже теж провів 11 діб.

«Це повне беззаконня, вони не мають права перекривати міжнародні пункти пропуску. Нам кажуть, що переговори тривають, але жодного результату ми не бачило», – каже водій.

Ще один водій Богдан з сантехнікою прямує до Одеси. Каже, за весь час блокади вже вдруге стоїть у черзі:

«Минулого разу хоч трохи рухається черга, а зараз ні. За весь вчорашній день вони пропустили лише шість машин. Протестувальникам хтось телефонує і каже, скільки пропускати сьогодні. Хтось ними керує. З нами вони спілкуватися не хочуть, та й поліція не дуже пропускає на переговори, лише двох-трьох наших водіїв. Вони налаштовані тримати нас тут до кінця, поки всі їхні вимоги не будуть виконані».

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Те, що польські перевізники посилили блокаду кордону і пропускають лише одну машину в три години, Радіо Свобода підтвердив генеральний консул України у Любліні Олег Куць і українські прикордонники.

«Кілька днів тому через консультаційний пункт «Дорогуськ» ми отримали інформацію про те, що польські перевізники продовжують акцію протесту та інформують, що пропускатимуть лише один вантажний транспортний засіб впродовж трьох годин на виїзд з Республіки Польща та жодного на в’їзд до Польщі. Таку ситуацію зараз і маємо на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ. З польського боку у черзі там стоїть 1500 вантажівок», – повідомила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

Блокада польського кордону триває з 6 листопада. На період свят блокаду зняли лише з одного пункту пропуску – «Медика-Шегині». Там протестували польські фермери.

Україна і Європейський союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом 29 червня 2022 року. Її початковий термін дії складав один рік з можливістю продовження. Згодом дію угоди продовжили до кінця червня 2024 року.