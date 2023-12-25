Україна надала «аварійну допомогу» енергосистемі Польщі

У ніч на 25 грудня національна енергетична компанія «Укренерго» надала «аварійну допомогу» на запит польського оператора системи передачі PSE, отримавши від нього надлишок електроенергії, йдеться в повідомленні української компанії.

«Сьогодні вночі (у ніч проти 25 грудня – ред.) на запит польського оператора PSE була активована аварійна допомога для енергосистеми Польщі загальним обсягом 3050 МВт-год. Це не комерційний імпорт, а саме один з видів аварійної допомоги. Польська енергосистема вночі в святковий день мала надлишок електроенергії і запросила у країн-сусідів допомоги у її споживанні. Україна таким чином отримала додатковий обсяг електроенергії», – зазначили в «Укренерго».

Також у компанії кажуть, що зараз електроенергії, виробленої українськими електростанціями всіх видів, вистачає для забезпечення енергопостачання всіх юридичних та побутових споживачів.

«Внаслідок потепління добовий максимум споживання 24 грудня був на 1% менший порівняно із показниками попередньої неділі - 17 грудня. Водночас «Укренерго»закликає українців до енергоощадливості, адже споживання сезонно тримається на високому рівні», – йдеться в повідомленні.

Експорту електроенергії 25 грудня немає. Імпорт запланований упродовж всієї доби зі Словаччини, Румунії та Молдови загальним обсягом 17 736 МВт-год.

Раніше стало відомо, що Німеччина надасть додаткові 88,5 мільйонів євро, щоб допомогти зміцнити стійкість української енергетичної системи.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Україна очікує ймовірних російських атак і цього опалювального сезону.