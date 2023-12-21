Німеччина надасть Україні 88,5 млн євро енергетичної допомоги

Німеччина надасть додаткові 88,5 мільйонів євро, щоб допомогти зміцнити стійкість української енергетичної системи, йдеться у спільній заяві міністерств закордонних справ і економіки країни 21 грудня.

За повідомленням, міністерство економіки виділяє 54,3 мільйона євро через державний банк KfW, а МЗС – 34,2 мільйона євро до Фонду підтримки енергетики України.

«У другу зиму загарбницької війни Росії проти України російські війська продовжують завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі», – заявили у міністерствах.

Там додали, що частина коштів піде на фінансування запасних частин й обладнання, такого як трансформатори і генератори, які допомагають підтримувати енергопостачання України, а інша частина – буде використана для проєктів із переходу на зелену енергетику.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Україна очікує ймовірних російських атак і цього опалювального сезону.

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